В Сысерти оценили культурный и коммерческий потенциал старых уральских заводов

О превращении бывшего завода в туристический кластер Евгению Куйвашеву (в центре) рассказали директор Агентства развития территории 1723 Ян Кожан (слева) и глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских (справа). Фото: Департамент информполитики региона

В День молодёжи, 27 июня, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев встретился с молодыми авторами креативных идей по формированию экономически эффективных культурных пространств на старинных промышленных объектах Урала.

Встреча прошла в Сысерти на территории основанного там ещё в начале XVIII века железоделательного завода Турчаниновых-Соломирских. В конце ХХ века этот завод был закрыт, и о возрождении его как индустриального предприятия сегодня говорить не приходится. Но вот уже на протяжении двух лет группа инициативных молодых людей успешно реализует на его базе проект создания привлекательного для жителей и гостей региона туристического кластера.

Как ранее сообщала «Областная газета», этот проект, получивший название «Креативный завод», стал финалистом прошедшего в октябре 2020 года в Сочи Всероссийского конкурса «100 городских лидеров», на который инициативные группы из 65 регионов РФ представили сотни разработок, призванных сделать жизнь жителей российских городов более комфортной.

Суть же реализуемого в Сысерти проекта, по словам одного из его инициаторов – директора Агентства развития территории 1723 Яна Кожана, заключается в том, чтобы дать вторую жизнь богатейшему индустриальному наследию и активизировать вокруг него социально-экономическое развитие городского округа. Проект получил высокую экспертную оценку специалистов Агентства стратегических инициатив и предложения о партнёрстве как от органов государственной власти, так и от общественных организаций и частных инвесторов.

Сегодня можно сказать, что туристический кластер в Сысерти состоялся. В 2020 году там впервые была реализована акция «Лето на заводе», давшая работу сотням местных жителей. В текущем году акция получила дальнейшее развитие. Волонтёры уже обустроили на территории завода летний коворкинг, амфитеатр, фуд-корт, площадку для ярмарок и приступили к преобразованию самих заводских цехов и зданий. Так, по инициативе местного краеведа – победителя Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» Александра Савичева там сейчас создаётся музей Горнозаводской цивилизации.

– Нам всем кажется, что где-то лучше, интереснее, прогрессивнее. А ребята на примере старинного завода показали, что интересно – у нас, – приводит департамент информполитики региона слова, с которыми Евгений Куйвашев обратился к участникам сысертской встречи. – Здесь рождается новый Урал, он не только промышленный, но и креативный. Проект одновременно обладает культурной ценностью и коммерческим потенциалом. И это тот формат предпринимательской инициативы, к которой сегодня стремится наша молодёжь.

Заметим, что, по словам главы Сысертского ГО Дмитрия Нисковских, дальнейшее развитие туристического кластера позволит создать на территории муниципального образования более тысячи новых рабочих мест.

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Экспонаты создаваемого в Сысерти музея горнозаводской цивилизации. Фото: Департамент информполитики региона