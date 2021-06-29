Опубликованы эскизы благоустройства двух посёлков и деревни в Нижнем Тагиле

Глава города Владислав Пинаев считает, что развитие присоединённых территорий является одним из приоритетных направлений деятельности муниципалитета. Фото: Павел Ворожцов

В Нижнем Тагиле планируют благоустроить "Демидовскую пристань", набережную реки Межевая Утка и "Чащинский дворик" в трёх сельских территориях. Тагильчанам предложили обсудить эти проекты.

Общественные обсуждения проходят с 29 июня по 13 июля. Горожане могут оставить свои предложения на сайте мэрии.

На набережной реки Межевая Утка в п. Висимо-Уткинск хотят благоустроить смотровые площадки и террасу для зрителей во время соревнований каякеров. Появятся лестничный спуск, места для отдыха, автостоянка и площадки для скульптур и торговых точек. Напомним, что территория площадью почти в 21 тысячу квадратных метров входит в границы туристско-рекреационного кластера "Горя Белая".

Фото: эскиз

Фото: эскиз

Согласно эскизным проектам, входная группа "Демидовская пристань" ограничит въезд на берег реки Чусовой в районе памятника "Народного единства" в деревне Усть-Утка. На пристани установят ворота с калиткой, информационные стенды, скамейки, создадут небольшие парковки. Кроме того, будет обустроена береговая зона у музея Есенина. Основная задача проекта – обозначить границы культурно-исторического объекта и перенаправить туристов к месту начала сплава.

Фото: эскиз

Фото: эскиз

Площадь благоустройства "Чащинского дворика" в п. Чащино составит 1974 квадратных метра. В центре посёлка организуют три зоны: детскую спортивно-игровую площадку, зону отдыха и место для проведения культурно-массовых мероприятий.

Фото: проект