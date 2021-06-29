Екатеринбургские квартальные инспекторы готовятся к расширению полномочий

Квартальный инспектор фотографирует каждое нарушение. Рисунки на стенах и испорченные фасады зданий - не редкость. Фото: Анна Митчина

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в апреле анонсировал расширение полномочий квартальных инспекторов. Квартальные Ленинского и Чкаловского районов рассказали, чего не хватает для эффективной работы.

На обходы квартальные инспекторы выходят каждый день. Обычно они длятся до обеда. Во время этого они фиксируют все нарушения благоустройства. В список входят граффити на стенах, рекламные объявления на фасадах и столбах, неправильно установленные ливневые стоки и канализационные люки, покосившиеся парковочные столбы, ржавые, не покрашенные, сломанные ограждения. Квартальные инспекторы фиксируют даже мелкий мусор на дорогах. В спальных районах города прибавляется ещё работа с мусорными площадками.

На каждое нарушение инспектор составляет акт, направляет его балансосодержателю и в дальнейшем следит за его выполнением. К сожалению,устранить нарушение удаётся не всегда. В некоторых случаях они просто возникают вновь, как, например, с граффити, а в других - никто не хочет брать ответственность за объект. Так инспектор в Чкаловском районе не может найти балансосодержателя люка на улице Крестинского. Акт на нарушения составляли уже 8 раз, но каждый предполагаемый владелец отправлял квартальных к другим людям.

Сотрудники признаются,что им их работа нравится, но полномочий не хватает. Всё, что они могут - составить акт и направить в регулирующую службу. Единственный метод взаимодействия с нарушителями или устраняющими - это диалог. Привлечь к ответственности того, кто расклеивает объявления в неположенном месте, они не могут. Попросить видеозаписи с камер видеонаблюдения для установления правонарушителя - не имеют права. Штрафы, выписанные за парковку на газоне после обращения квартального в ГИБДД, легко оспариваются, потому что далеко не каждый газон в Екатеринбурге имеет паспорт, подтверждающий свой статус.

"Полномочия квартальных на сегодняшний день минимальны. Благодаря внесению поправок в закон № 52-ОЗ "Об административных правонарушениях в Свердловской области", определяющий нашу деятельность, качество работы службы квартальных улучшится в разы. И жители нашего города, я уверен, увидят результаты", - отметил по время пресс-тура заместитель директора МКУ «Служба заказчика Чкаловского района» Андрей Коновалов.

Напомним, в апреле 2021 года мэр Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал расширение полномочий квартальных. На прошлой неделе, 22 июня, глава города сообщил в Instagram жителям о том, что это произойдёт в ближайшее время. Сами инспекторы уже ждут, когда смогут более эффективно выполнять свою работу.