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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 июня 2021, 13:04

С 1 июля в Свердловской области поднимут цены на природный газ

Газовая плита

Самые высокие тарифы будут у компаний "Газпром межрегионгаз Курган", "Екатеринбурггаз" и "ГАЗЭКС". Фото: Алексей Кунилов

С завтрашнего дня вырастут розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской области для приготовления пищи и нагрева воды. Ресурс также направляется на отопление и выработку электроэнергии. Новые тарифы установлены на услуги 7 газоснабжающих организаций.

Среди них: АО "Газпром газораспределение Екатеринбург", АО "ГАЗЭКС" (Каменск-Уральский), АО "Екатеринбурггаз", АО "Регионгаз-инвест", АО "Уралсевергаз - независимая газовая компания" (поставка потребителям Лесного), ГУП СО "Газовые сети", ООО "Газпром межрегионгаз Курган".

Например, для потребителей АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" газ подорожал на 4 копейки (для тех, у кого не было приборов учёта) и на 20 копеек (у кого были приборы учёта) - до 5,23 рубля за кубометр газа на приготовление пищи и нагрев воды.

У потребителей ГАЗЭКС цены выросли на 15 копеек и 21 копейку соответственно - до 5,25 рубля. Для потребителей АО «Екатеринбурггаз» ресурс подорожал на 18 копеек - до 5,25 рубля. У этих двух компаний, а также у ООО "Газпром межрегионгаз Курган" (6,03 рубля) будет самый дорогой тариф на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты, без других направлений использования газа.

Это следует из постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области, опубликованного на интернет-портале правовой информации региона.

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Фото: тарифы
Фото: тарифы
Областная газета Свердловской области

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