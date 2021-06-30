В Краснотурьинске началось строительство мусоросортировочного комплекса

Неперерабатываемые отходы будут прессовать и вывозить на полигон. Фото: Галина Соловьёва

Разработка проекта по строительству комплекса в Краснотурьинске началась в 2019 году. Он поможет сократить количество отходов, которые увозят на полигоны.

Сейчас на месте ведутся земляные работы. К концу 2021 года планируют завершить работы по организации рельефа, заливке фундамента, возведению металлоконструкций и строительству инженерной инфраструктуры, рассказали в пресс-службе ООО "Компании "Рифей", которая занимается его строительством.

Мусоросортировочный комплекс будет включать в себя два объекта: завод по сортировке мусора и участок для компостирования. За год планируют перерабатывать 129 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов.

"В процессе сортировки на заводе будут выделять вторичные материальные ресурсы - стекло, пластик, бумагу и картон, чёрные и цветные металлы. Из органических ТКО будут изготавливать техногрунт – инертный материал, снижающий пожароопасность полигонов", - рассказал исполнительный директор ООО "Компания "Рифей" Фёдор Потапов.

Отходы, которые не могут использоваться повторно, будут отправлять в пресс-компактор. Он уменьшит их объём в пять раз. Затем спрессованный мусор будут вывозить на полигон. Завершить строительство комплекса планируют в 2024 году, а ввести в эксплуатацию - в 2025 году.

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