Евгений Куйвашев пообещал провести газ свердловчанке, обратившейся к президенту

Губернатор пообщел решить вопрос пенсионерки. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

На прямую линию с Президентом к обратилась жительница Краснотурьинска. Она пожаловалась на проблемы с подведением газа к участку.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оперативно отреагировал на вопрос 74-летней Светланы Култыгиной и рассказал о предпринятых мерах в Instagram.

"Я поручил ему (мэру Краснотурьинска Александру Устинову. - Прим. ред.) и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - сказал глава региона.

Пенсионерка в своём обращении упоминала, что рядом находится дача мэра, и там газ есть. Глава Краснотурьинска, ответивший на звонок губернатора, сообщил, что у него нет дачи. Александр Устинов уже прибыл к Светлане Култыгиной для решения вопроса.