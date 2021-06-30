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Общество / Благоустройство и ЖКХ
30 июня 2021, 16:26

Евгений Куйвашев пообещал провести газ свердловчанке, обратившейся к президенту

  Анна Митчина
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Губернатор пообщел решить вопрос пенсионерки. Фото: скрин из Instagram Евгения Куйвашева

На прямую линию с Президентом к обратилась жительница Краснотурьинска. Она пожаловалась на проблемы с подведением газа к участку.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев оперативно отреагировал на вопрос 74-летней Светланы Култыгиной и рассказал о предпринятых мерах в Instagram.

"Я поручил ему (мэру Краснотурьинска Александру Устинову. - Прим. ред.) и министру энергетики и ЖКХ Николаю Смирнову немедленно разобраться в ситуации. Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Особенно когда дрова дорогие, а на газовые баллоны ввели ограничения. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - сказал глава региона.

Пенсионерка в своём обращении упоминала, что рядом находится дача мэра, и там газ есть. Глава Краснотурьинска, ответивший на звонок губернатора, сообщил, что у него нет дачи. Александр Устинов уже прибыл к Светлане Култыгиной для решения вопроса.

Областная газета Свердловской области

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