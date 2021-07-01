Посёлок Медный рудник в Краснотурьинске газифицируют только к 2023 году

Сейчас газ есть в 69 городах и рабочих посёлках, а также в 306 сельских территориях Свердловской области. Фото: Алексей Кунилов

Газификация посёлка Медный рудник в Краснотурьинске завершится в 2023 году. Именно здесь живёт пенсионерка, рассказавшая Владимиру Путину во время "Прямой линии" про отсутствие голубого топлива.

Подведение газа к жилым участкам посёлка начнётся в 2022 году. Когда работы завершатся, жители смогут самостоятельно подключить к топливу свой участок. Об этом рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

"В этом году уже разрабатывается проектно-сметная документация на проведение в посёлок газопровода высокого давления. Непосредственное строительство объекта начнётся в 2022 году. Прокладка распределительных сетей будет проходить на условиях софинансирования из областного бюджета, и в 2023 году у жителей района будет техническая возможность подключения к сетям", – рассказал глава ведомства.

При этом местная жительница, обратившаяся к президенту, заявила, что совсем рядом - дачи мэров, и там газ есть. Позднее действующий мэр сообщил, что у него нет дачи.

Ещё вчера вечером глава Краснотурьинска Александр Устинов встретился с 74-летней жительницей Светланой Култыгиной и рассказал ей о предстоящей работе.

"Я рассказал об этапах газификации посёлка и непосредственно её дома. Предложил помощь - закупить необходимый объём дров - качественных, берёзовых, волонтёры привезут их завтра до обеда", - сообщил мэр Краснотурьинска.

Напомним, вчера прошла "Прямая линия" с Президентом России Владимиром Путиным. Свердловчанка Светлана Култыгина пожаловалась Владимиру Путину на проблемы с газификацией. Евгений Куйвашев уже пообещал подключить пенсионерку к газу

"Вопрос пенсионерки мы решим, но проблема газификации действительно актуальна для многих территорий Свердловской области. Мы постоянно работаем над этим вопросом", - сообщил глава региона в Instagram

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в прошлом году на газификацию региона было выделено 339,3 млн рублей. На эти средства построили 727 километров газовой инфраструктуры. В июне этого года Госдума приняла закон о бесплатном подведении топлива к участкам. Согласно ему, государство берёт на себя обязательство проложить газопровод к жилым домам, частным в том числе. Но заводить голубое топливо на свою территорию жильцы будут за счёт личных средств.

На 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов в бюджете Свердловской области предусмотрено почти 1,2 млрд рублей на газификацию территорий. В этом году на эти цели планируют выделить 417,8 млн рублей. Работы проведут в:

Алапаевском,

Ирбитском,

Красноуфимском районах,

в Верхней Туре,

Горноуральском ГО,

Качканарском ГО,

Новоуральском ГО,

Пышминском ГО.

На очереди также Верхотурье, Бисерть, Тугулым, Тавда и рабочий посёлок Атиг. Техническая возможность подключить газ появится у более 2900 домов.