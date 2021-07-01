В Свердловской области дополнительно заменят 22 лифта в домах со спецсчетами

Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в регион 14,85 млн рублей на замену дополнительных лифтов. Фото: Галина Соловьёва.

Кабмин Свердловской области утвердил дополнительное распределение средств на замену лифтов в многоквартирниках со спецсчетами. Субсидии позволят обновить ещё 22 старых лифта.

Как сообщил глава министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в регион 14,85 млн рублей к уже предусмотренным в бюджете 200 млн рублей на замену лифтов в домах со спецсчетами. Дополнительные деньги позволят обновить на Среднем Урале 233 старых лифта, вместо 211.

Поступившие в регион субсидии будут распределены между семью муниципалитетами региона. Наибольшая сумма пойдёт в Екатеринбург - на замену 162 лифтов уральская столица получит 137,3 млн рублей. В Нижний Тагил направят 41,36 млн рублей на 41 подъёмник, а в Каменск-Уральский - 10,6 млн рублей на девять лифтов. Также среди получателей субсидий значатся Кировградский ГО (9,07 млн рублей, шесть лифтов), Асбест (около 9 млн рублей, 10 лифтов), Первоуральск (5,4 млн рублей, 4 лифта) и Рефтинский (1,45 млн рублей, один лифт).

Отметим, что в 2019 году губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил осуществлять замену лифтового оборудования при поддержке региональной казны. Такая мера позволяет проводить поэтапное обновление лифтов не только в домах с единым бюджетом на капремонт, но и в многоквартирниках со спецсчетами.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в сумме в 2021 на Среднем Урале обновят 1 122 лифта, из которых почти 890 - по региональной программе капремонта. Список домов, где будут проводиться работы, уже известен.

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