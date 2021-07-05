«Я не верила, что получится»

Ежегодно на покупку дров Култыгины тратят от 24 до 42 тысяч рублей. Фото: Ирина Порозова

На прошлой неделе на всю Россию прозвучал вопрос о газификации одного из посёлков в Краснотурьинске. Проблему в ходе «Прямой линии» Президента России Владимира Путина обозначила пенсионерка Светлана Култыгина. Она рассказала, что который год не может добиться подключения коммунального блага, хотя рядом с её домом находятся «дачи мэров, где всё газифицировано». «ОГ» решила выяснить подробности этой ситуации и отправилась на север Свердловской области.

Решение найдено… спустя 24 года

Узнать дом, где проживает Светлана Култыгина, нам удаётся без особого труда: в последние дни он очень часто появляется в сюжетах новостей разных телеканалов. Стучим в закрытую калитку, но нам никто не открывает. На шум прибегает соседка Светланы Вильевны и, не задавая ни одного вопроса, впускает нас во двор и зовёт хозяйку. За время, прошедшее с «Прямой линии» Владимира Путина, все здесь к журналистам привыкли.

Светлана Вильевна рассказывает, что газификации посёлка она добивается с 1997 года, когда её семья поселилась здесь. Сначала они вместе с соседями собирали подписи, обращались к местным депутатам. Те только давали пустые обещания. В прошлом году женщина отправила видеообращение в свердловское министерство энергетики и ЖКХ, ответ оттуда, по словам пенсионерки, не поступил.

Недавно у супруга Светланы Вильевны случился инсульт. В свои 74 года он больше не в состоянии колоть дрова, а покупать их очень дорого – от 2 тысяч рублей за кубометр, тогда как на всю зиму необходимо 12 кубометров. К тому же продавец, у которого Култыгины раньше закупали дрова, сообщил им, что в следующем году поставлять их не сможет из-за резкого повышения цен на лес. Это и подтолкнуло пенсионерку обратиться к президенту.

– Я даже не думала, что всё получится, – признаётся женщина. – Как будто вытянула счастливый билет. Уверена, что теперь дело сдвинется с мёртвой точки. Тут столько делегаций было. Сказали, что деньги уже выделены.

Действительно, в настоящее время работы по газификации посёлка Медный Рудник, как рассказал ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, находятся на стадии разработки проектно-сметной документации. В 2022 году здесь начнётся строительство газопровода высокого давления, его потянут из города, точка присоединения будет находиться как раз рядом с домом Култыгиных. Работы будут вестись на условиях софинансирования – за счёт муниципального и областного бюджетов. В 2023 году у местных жителей появится возможность технического присоединения к сетям.

До этого времени обратившаяся к главе государства пенсионерка и её соседи продолжат обходиться без голубого топлива. Чтобы немного облегчить положение семьи Култыгиных, администрация Краснотурьинска закупила и уже привезла пенсионерам дрова. Женщина говорит, что этого количества должно хватить чуть больше, чем на один зимний месяц. Остальные жители Медного Рудника, как и раньше, могут получить компенсацию затрат на покупку твёрдого печного топлива.

Совпадение?

В случаях, когда к решению частных проблем небольших территорий приходится подключаться главе государства, возникает вопрос: неужели без его вмешательства всё оставалось бы как есть? Чтобы прояснить ситуацию, мы обратились к заместителю главы администрации городского округа Александру Катаеву, который курирует сферу ЖКХ.

По его словам, газификация Медного Рудника вошла в планы муниципалитета задолго до «Прямой линии», так что с обращением к президенту это всё просто совпало. Первый этап работ был завершён в декабре 2019 года, когда АО «ГАЗЭКС» согласовало расчётную схему подведения газопровода высокого давления. Сейчас стартует следующий этап – разработка документации.

На вопрос, почему власти не взялись за решение вопроса ещё раньше, Александр Катаев отвечает:

– У нас ведётся планомерная работа. Причём об этой работе мы везде рассказываем, я, например, делаю это у себя в Instagram. Другое дело, что не все это видят или хотят видеть. Невозможно же за один день всё сделать. Районов много и всё в разных стадиях реализации.

И правда: Медный Рудник – далеко не единственный посёлок на территории городского округа, который нуждается в обеспечении сетевым газом. Такая потребность есть у посёлков, расположенных как в черте города, так и на отдалении от него. Приоритеты по развитию сетей расставляет специальная рабочая группа, состоящая из представителей администрации, городской думы и «ГАЗЭКСа». Они учитывают, во-первых, потребность населения в газе, во-вторых, его готовность нести дополнительные затраты, связанные с подключением к коммунальному благу непосредственно на своём земельном участке.

Александр Катаев рассказывает, что на сегодняшний день практически по всем ещё не газифицированным территориям разработана расчётная схема газоснабжения. Исключение составляют район Южный (его газификация возможна только следом за ТЭЦ-посёлком), а также посёлки Прибрежный и Чернореченск (до них ещё не проведены сети газоснабжения высокого давления).

О каком мэре речь?

Отдельного внимания во всей этой истории заслуживают находящиеся рядом с Медным Рудником газифицированные «дачи мэров», о которых в своём обращении к президенту упомянула Светлана Култыгина. Это заявление всколыхнуло многих: люди оказались не готовы мириться с несправедливостью. И словам главы города Александра Устинова о том, что у него дачи нет, поверили не все. Но в декларации о его доходах за 2020 год действительно нет информации о загородном доме (хотя есть – о земельном участке площадью 63 «квадрата», его местонахождение не называется). Мы попросили Светлану Вильевну уточнить, кого из мэров она имела в виду и о какой территории говорила.

– Это находится где-то в километре от нас. В 1990-е годы у нас был мэр, я не помню уже фамилию. Он начал там строить дачу. А потом другие люди, у которых много денег, строили там. Им и газ провели, и канализацию. Обидно, конечно! – вздыхает Светлана Вильевна.

Позже удалось выяснить, что речь идёт об улице Весенняя. Она находится в 2–3 км от дома Култыгиных. Эта территория застраивается частными домами. В администрации города отмечают, что раньше к этой земле могло иметь отношение руководство местного завода, но сейчас участки выделяются в том числе и многодетным семьям, и «никаких дач мэров там нет». Газ сюда действительно проведён, но он в дефиците.

Скорее всего, говоря о «мэрах», пенсионерка не имела в виду конкретных лиц и не хотела никого скомпрометировать. Этим словом она, измученная ожиданиями и пустыми обещаниями чиновников, могла обобщённо назвать всех людей, живущих богато. Или она специально пошла на это, чтобы привлечь внимание к своей проблеме? Если и так – видимо, это был единственный действенный способ.

В тему Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, с 2021 по 2023 год на газификацию в регионе выделено почти 1,2 млрд рублей. С участием средств областного бюджета работы проведут в Алапаевском, Ирбитском, Красноуфимском, Нижнесергинском районах, Верхней Туре, Горноуральском, Качканарском, Новоуральском, Пышминском городских округах, Верхотурье, Бисерти, Тугулыме, Тавде и Атиге. Сейчас доступ к сетевому газоснабжению в регионе имеют 69 городов и рабочих посёлков, а также 306 сельских территорий.