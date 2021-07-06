На ИННОПРОМе договорились о строительстве мусоросортировочного комплекса в Нижнем Тагиле

Мощность нового комплекса составит 185 тысяч тонн твёрдых бытовых отходов в год. Фото: Галина Соловьёва.

На полях Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2021 в Екатеринбурге подписано четырёхстороннее соглашение о сотрудничестве при строительстве мусоросортировочного комплекса. Реализовать инвестпроект планируется на территории Нижнего Тагила.

Подписи под документом поставили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев, председатель Уральского банка Сбербанка России Дмитрий Суховеров и представитель «Облкоммунэнерго» Николай Казаков.

Расчётная мощность предприятия составит 185 тысяч тонн твёрдых коммунальных отходов в год. Строительство мусоросортировочного комплекса осуществляется в рамках концессионного соглашения.

Как рассказали «Областной газете» в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России, кредитная организация рассматривает возможность участия в проекте, предоставив средства на его реализацию. «Облкоммунэнерго» и администрация Нижнего Тагила предоставят банку необходимую информацию и документы для всестороннего анализа и формирования условий финансирования. В свою очередь свердловское правительство готово оказать содействие при установлении тарифов.

Кроме того, Евгений Куйвашев и управляющий свердловским отделением Сбербанка Владислав Шиленко подписали «зелёный меморандум». Данное соглашение направлено на улучшение экологической ситуации, сокращение объёмов бытовых и производственных отходов. Документ подписан на трёхлетний период, сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Добавим, ранее площадки под мусоросортировочные комплексы были выбраны ещё в четырёх муниципалитетах Свердловской области. Речь идёт о Краснотурьинске, Камышлове, Ирбитском районе и Красноуфимске.