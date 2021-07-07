В Нижнем Тагиле в 2022 году благоустроят четыре двора

На благоустройство четырёх дворов требуется более 115 миллионов рублей. Фото: Галина Соловьёва

В Нижнем Тагиле общественная комиссия отобрала территории, претендующие на благоустройство в 2022 году. В список попали четыре двора.

Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, на рассмотрение в комиссию подали четыре заявки. Все они соответствовали требованиям порядка и сроков представления. Приём проводился с 15 июня по 2 июля.

В список попали:

двор на улице Ермака в границах домов 40, 40 а, 42,44,

территория в пределах улицы Выйская, 62, 68 и улицы Космонавтов, 116,

двор дома на улице Дружинина, 39,

участок в границах домов 54, 56, 58 на улице Выйская.

На финансирование четырёх проектов потребуется 115 миллионов 143 тысячи рублей. Реализовывать проекты будут исходя из суммы субсидий, которые предоставит регион.

Напомним, в прошлом году общественная комиссия выбрала на благоустройство два двора - на ул. Космонавтов, 10, Ермака, 46, и на ул. Газетная, 87 и 95. Подрядчиком выбрали компанию ООО ГК "Уралстройкомплекс", которая не первый раз занимается облагораживание дворов в Нижнем Тагиле.