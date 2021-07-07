В Нижнем Тагиле в 2022 году благоустроят четыре двора

В Нижнем Тагиле общественная комиссия отобрала территории, претендующие на благоустройство в 2022 году. В список попали четыре двора.
Как рассказали в пресс-службе администрации Нижнего Тагила, на рассмотрение в комиссию подали четыре заявки. Все они соответствовали требованиям порядка и сроков представления. Приём проводился с 15 июня по 2 июля.
В список попали:
- двор на улице Ермака в границах домов 40, 40 а, 42,44,
- территория в пределах улицы Выйская, 62, 68 и улицы Космонавтов, 116,
- двор дома на улице Дружинина, 39,
- участок в границах домов 54, 56, 58 на улице Выйская.
На финансирование четырёх проектов потребуется 115 миллионов 143 тысячи рублей. Реализовывать проекты будут исходя из суммы субсидий, которые предоставит регион.
Напомним, в прошлом году общественная комиссия выбрала на благоустройство два двора - на ул. Космонавтов, 10, Ермака, 46, и на ул. Газетная, 87 и 95. Подрядчиком выбрали компанию ООО ГК "Уралстройкомплекс", которая не первый раз занимается облагораживание дворов в Нижнем Тагиле.