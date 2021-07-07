В Нижней Туре за 40 миллионов отреставрируют памятник Победы "Скорбящая Мать"

Памятник Победы "Скорбящая Мать" открылся в 1967 году. Фото: Галина Соловьёва

Администрация Нижней Туры объявила конкурс на поиск подрядчика, который займётся реконструкцией памятника Победы "Скорбящая Мать". На работы готовы выделить чуть больше 40 миллионов рублей.

Информация об этом появилась на сайте госзакупок. Аукцион состоится 15 июля.

"По праву любимый многими нижнетуринцами мемориал "Скорбящая Мать" обретёт в скором времени новый облик. Скульптуры будут заменены, а территория комплекса станет удобнее, эстетичнее и доступнее для всех групп населения", - написал по этому поводу глава Нижнетуринского городского округа Алексей Стасёнок в Instagram.

Объём работ и правда большой. В конкурсное задание входит замена асфальта, бетонных покрытий, обновление газона, установка скамеек и поручней на лестницах, реставрация барельефов, организация системы водоотведения, монтаж современных систем освещения и видеонаблюдения.

Всего на реконструкцию готовы потратить 41 млн 752 тысячи 810 рублей. Средства выделят из местного бюджета. Работы должны быть завершены к 30 октября 2023 года.

Напомним, в конце июня администрация Нижней Туры подписала с ЕВРАЗом соглашение об экономическом сотрудничестве. Оно предполагает, что предприятие вложит 100 миллионов рублей в развитие Нижнетуринского городского округа. Эти деньги пойдут на развитие посёлка Ис. Здесь полностью заменят коммуникации водоснабжения и отремонтируют парк имени Артёма.