Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
12 июля 2021, 11:35

Первоуральск начнёт экономить на освещении

фонарь

Благодаря подобному проекту, реализованному в Качканаре, за первый же год городу удалось сократить потребление электроэнергии на 600 тыс. киловатт в час.. Фото: Алексей Кунилов.

В Первоуральске установят около девяти тысяч современных энергоэффективных светильников. Это поможет сократить ежегодные расходы города на 39 миллионов рублей.

По словам главы Первоуральска Игоря Кабца, новые светильники имеют больший срок службы и потребляют в разы меньше электроэнергии. Он отметил, что "интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разных погодных условиях".

Благодаря новым фонарям город начнёт экономить. В свою очередь, сэкономленные деньги будут направлены на развитие городской среды.

По данным департамента информполитики Свердловской области, работами по установке займётся ПАО "Ростелеком". Компания также будет обслуживать светильники в ближайшие семь лет.

Кстати, в 2019 году подобный проект был реализован в Качканаре и благодаря ему за первый же год городу удалось сократить потребление электроэнергии на 600 тыс. киловатт в час.

Добавим, соглашение о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства с предприятием было подписано свердловским правительством ещё в 2017 году.

Читайте также:

Полевчане включили "умный" свет.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
12.07.2021, 13:55 / Общество
Из-за ремонта моста в Екатеринбурге образовались огромные пробки
12.07.2021, 13:20 / Политика
ЦИК РФ утвердил федеральный список кандидатов четырёх парламентских партий
12.07.2021, 13:12 / Общество
В официальную статистику по COVID-19 в России включили ещё 25 тысяч заболевших
12.07.2021, 13:00 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 464 случая коронавируса
12.07.2021, 12:41 / Общество
В Екатеринбургском зоопарке у пары скунсов появились малыши