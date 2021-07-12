Первоуральск начнёт экономить на освещении

Благодаря подобному проекту, реализованному в Качканаре, за первый же год городу удалось сократить потребление электроэнергии на 600 тыс. киловатт в час.. Фото: Алексей Кунилов.

В Первоуральске установят около девяти тысяч современных энергоэффективных светильников. Это поможет сократить ежегодные расходы города на 39 миллионов рублей.

По словам главы Первоуральска Игоря Кабца, новые светильники имеют больший срок службы и потребляют в разы меньше электроэнергии. Он отметил, что "интеллектуальная система управления освещением позволит регулировать режим работы фонарей в зависимости от уровня естественного освещения в разное время суток и при разных погодных условиях".

Благодаря новым фонарям город начнёт экономить. В свою очередь, сэкономленные деньги будут направлены на развитие городской среды.

По данным департамента информполитики Свердловской области, работами по установке займётся ПАО "Ростелеком". Компания также будет обслуживать светильники в ближайшие семь лет.

Кстати, в 2019 году подобный проект был реализован в Качканаре и благодаря ему за первый же год городу удалось сократить потребление электроэнергии на 600 тыс. киловатт в час.

Добавим, соглашение о сотрудничестве в сфере жилищно-коммунального хозяйства с предприятием было подписано свердловским правительством ещё в 2017 году.

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