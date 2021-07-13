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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 июля 2021, 14:47

В Екатеринбурге, Верхней Пышме и Среднеуральске отключат горячую воду

ГРЭС

Коммунальные неудобства будут вызван необходимостью ремонта на Среднеуральской ГРЭС. Фото: Алексей Кунилов

Среднеуральск, Верхняя Пышма и некоторые районы Екатеринбурга почти на две недели останутся без горячей воды. Это связано с ремонтными работами на Среднеуральской ГРЭС, которые пройдут с 17 по 30 июля.

На станции частично заменят трубопроводы, устаревшую запорную арматуру, насосы и проведут экспертизу промышленной безопасности оборудования.

«Среднеуральская ГРЭС является одним из самых крупных поставщиков тепла в Свердловской области. Поэтому плановый ремонт теплофикационного комплекса в летний период необходим для обеспечения надёжных поставок теплоносителя в холодное время года», - пояснил директор филиала ПАО «Энел Россия» «Среднеуральская ГРЭС» Дмитрий Гельд.

Как рассказала «Областной газете» пресс-секретарь Екатеринбургской теплосетевой компании Светлана Тимченко, в связи с плановыми работами на СУГРЭС без централизованного горячего водоснабжения жители Верхней Пышмы и Среднеуральска. Она также отметила, что СУГРЭС является важным поставщиком теплоносителя, без работы которого не избежать отключений в Екатеринбурге, в частности в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Железнодорожном районах.

«К централизованным сетям Екатеринбурга также подключены Новосвердловская Свердловская, Гурзуфская ТЭЦ и теплоэлектроцентрали в Академическом районе и в Кольцово. Среднеуральская ГРЭС поставляет порядка 5 тысяч тонн воды в час. Без этих объёмов мы не сможем обеспечить всех потребителей Екатеринбурга горячей водой», - рассказала Светлана Тимченко.

Она добавила, что по возможности Екатеринбургская теплосетевая компания будет перераспределять нагрузку, но если теплоносителя физически не будет хватать, то изменить ситуацию не получится.

Областная газета Свердловской области

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