Долг свердловчан за капремонт составляет 3,4 миллиарда рублей

Такая задолженность это фактически половина суммы годовой реализации капитального ремонта. Фото: Алексей Кунилов

Долг жителей Свердловской области за капитальный ремонт растёт каждый год. В этом году он составил уже 3,4 миллиарда рублей.

Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

Он добавил, что сумма - большая, так как проектирование, контроль и строительно-монтажные работы в год обходятся в сумму свыше 6 млрд рублей.

"Не нужно быть великим математиком, чтобы понять, что такая задолженность это фактически половина суммы годовой реализации капитального ремонта. Даже если мы в 2020 году собираем 96% взносов, то у задолженности как минимум прирост. Для того, чтобы прироста не было, взносов должно быть более 100%", - пояснил Станислав Суханов.

На данный момент, по итогам 6 месяцев, этот показатель составляет 91,6%. Отметки в 100% наш регион ни разу не достигал.

Напомним, в прошлом году пандемия не помешала свердловчанам вовремя платить взносы на капремонт. Собранная сумма была даже чуть больше итоговых сборов 2019 года.