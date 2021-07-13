В Свердловской области план по капитальному ремонту выполнен на 42,5%

В Екатеринбурге за год отремонтируют 314 домов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на 2021 год запланировано 44 427 видов работ по капитальному ремонту. За первое полугодие план выполнили на 42,5%.

Работы полностью завершены в 247 домах. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

В этом году в рамках капитального ремонта планируют заменить 887 лифтов. Обновлённые подъёмники установят в 13 муниципалитетах региона:

Екатеринбурге,

Нижнем Тагиле,

Первоуральске,

Каменске-Уральском,

Серове,

Новоуральске,

Заречном,

Качканаре,

Полевском,

Верхней Пышме,

Нижней Туре,

Краснотурьинске,

Асбесте.

Уже установлено 452 лифта. Из них запущенны в работы - 372. Для ввода подъёмника в эксплуатацию необходимо получать разрешение Ростехнадзора.

Напомним, в конце прошлого года "Областная газета" публиковала полный список домов в Екатеринбурге, в которых проведут капитальный ремонт.

Читайте также:

Долг свердловчан за капитальные ремонт составляет 3,4 миллиарда рублей.