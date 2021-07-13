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Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 июля 2021, 19:41

В Свердловской области план по капитальному ремонту выполнен на 42,5%

  Анна Митчина
Дом на ремонте

В Екатеринбурге за год отремонтируют 314 домов. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области на 2021 год запланировано 44 427 видов работ по капитальному ремонту. За первое полугодие план выполнили на 42,5%.

Работы полностью завершены в 247 домах. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.

В этом году в рамках капитального ремонта планируют заменить 887 лифтов. Обновлённые подъёмники установят в 13 муниципалитетах региона: 

  • Екатеринбурге, 
  • Нижнем Тагиле,
  • Первоуральске,
  • Каменске-Уральском,
  • Серове,
  • Новоуральске,
  • Заречном,
  • Качканаре,
  • Полевском, 
  • Верхней Пышме, 
  • Нижней Туре, 
  • Краснотурьинске,
  • Асбесте.

Уже установлено 452 лифта. Из них запущенны в работы - 372. Для ввода подъёмника в эксплуатацию необходимо получать разрешение Ростехнадзора. 

Напомним, в конце прошлого года "Областная газета" публиковала полный список домов в Екатеринбурге, в которых проведут капитальный ремонт.

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