В Свердловской области план по капитальному ремонту выполнен на 42,5%

В Свердловской области на 2021 год запланировано 44 427 видов работ по капитальному ремонту. За первое полугодие план выполнили на 42,5%.
Работы полностью завершены в 247 домах. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор Регионального фонда содействии капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области Станислав Суханов.
В этом году в рамках капитального ремонта планируют заменить 887 лифтов. Обновлённые подъёмники установят в 13 муниципалитетах региона:
- Екатеринбурге,
- Нижнем Тагиле,
- Первоуральске,
- Каменске-Уральском,
- Серове,
- Новоуральске,
- Заречном,
- Качканаре,
- Полевском,
- Верхней Пышме,
- Нижней Туре,
- Краснотурьинске,
- Асбесте.
Уже установлено 452 лифта. Из них запущенны в работы - 372. Для ввода подъёмника в эксплуатацию необходимо получать разрешение Ростехнадзора.
Напомним, в конце прошлого года "Областная газета" публиковала полный список домов в Екатеринбурге, в которых проведут капитальный ремонт.
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