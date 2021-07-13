Темы дня

Общество / Благоустройство и ЖКХ
13 июля 2021, 20:37

В шести посёлках Свердловской области возобновили газификацию

Николай Смирнов

В Белоярском ГО Свердловской области к газораспределительной станции "Косулино" подключили пункт редуцирования газа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Белоярском ГО Свердловской области к газораспределительной станции "Косулино" подключили пункт редуцирования газа. Ввод объекта в эксплуатацию увеличит пропускную способность ГРС и позволит возобновить газификацию в шести посёлках.

Речь идёт о пгт Верхнее Дуброво, селе Косулино и посёлках Рассоха, Прохладный, Хризолитовый и Растущий. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который посетил Белоярский ГО в день запуска пункта редуцирования газа, сказал, что теперь вопрос доступности газа для жителей указанных населённых пунктов можно считать закрытым.

"Теперь ни о каких миллионных счетах за техприсоединение к удалённым на несколько километров точкам подключения не может быть и речи. Мощности Косулинской ГРС хватит для полномасштабной газификации не только текущей, но и перспективной застройки", - передаёт слова главы минЖКХ департамент информполитики региона.

Напомним, что во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в село Косулино в марте 2021 года местные жители попросили его посодействовать в решении вопросов газификации. Снабжающая посёлок газом ГРС, введённая в эксплуатацию в 1995 году, к 2020 году исчерпала свои мощности - её загрузка достигла 135 процентов. В результате люди не могли подключить свои дома к газу даже при наличии проходящих рядом газопроводов.

Тогда губернатор поручил региональному минЖКХ, АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" и ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" как можно скорее проработать техническую сторону вопроса, чтобы продолжить газификацию территории и снизить стоимость на техприсоединение к сетям.

В ходе того же визита в Косулина Евгений Куйвашев пообещал начать строительство новой школы в селе уже в 2021 году. На эти цели из бюджета будет выделено 150 млн рублей.

Читайте также:

Владимир Путин пообещал газифицировать садовые товарищества.

Шалинцев вынуждают платить за доставку газового баллона по 8–10 тысяч рублей.

"Я не верила, что получится".

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
13.07.2021, 21:30 / Политика
Глава МВД Украины Арсен Аваков подал в отставку
13.07.2021, 20:37 / Общество
В шести посёлках Свердловской области возобновили газификацию
13.07.2021, 19:59 / Общество
В России инвалиды смогут получить средства для реабилитации бесплатно через портал госуслуг
13.07.2021, 19:41 / Общество
В Свердловской области план по капитальному ремонту выполнен на 42,5%
13.07.2021, 19:18 / Общество
Долг свердловчан за капремонт составляет 3,4 миллиарда рублей