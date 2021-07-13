В шести посёлках Свердловской области возобновили газификацию

В Белоярском ГО Свердловской области к газораспределительной станции "Косулино" подключили пункт редуцирования газа. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

В Белоярском ГО Свердловской области к газораспределительной станции "Косулино" подключили пункт редуцирования газа. Ввод объекта в эксплуатацию увеличит пропускную способность ГРС и позволит возобновить газификацию в шести посёлках.

Речь идёт о пгт Верхнее Дуброво, селе Косулино и посёлках Рассоха, Прохладный, Хризолитовый и Растущий. Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов, который посетил Белоярский ГО в день запуска пункта редуцирования газа, сказал, что теперь вопрос доступности газа для жителей указанных населённых пунктов можно считать закрытым.

"Теперь ни о каких миллионных счетах за техприсоединение к удалённым на несколько километров точкам подключения не может быть и речи. Мощности Косулинской ГРС хватит для полномасштабной газификации не только текущей, но и перспективной застройки", - передаёт слова главы минЖКХ департамент информполитики региона.

Напомним, что во время визита губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в село Косулино в марте 2021 года местные жители попросили его посодействовать в решении вопросов газификации. Снабжающая посёлок газом ГРС, введённая в эксплуатацию в 1995 году, к 2020 году исчерпала свои мощности - её загрузка достигла 135 процентов. В результате люди не могли подключить свои дома к газу даже при наличии проходящих рядом газопроводов.

Тогда губернатор поручил региональному минЖКХ, АО "Газпром газораспределение Екатеринбург" и ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург" как можно скорее проработать техническую сторону вопроса, чтобы продолжить газификацию территории и снизить стоимость на техприсоединение к сетям.

В ходе того же визита в Косулина Евгений Куйвашев пообещал начать строительство новой школы в селе уже в 2021 году. На эти цели из бюджета будет выделено 150 млн рублей.

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