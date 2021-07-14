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Общество / Благоустройство и ЖКХ
14 июля 2021, 17:14

Архитектурно-градостроительный совет уральской столицы принял концепцию "Екатеринбург-сити"

  Анна Митчина
Пейзаж Екатеринбурга

Завершить строительство комплекса планируют через 10 лет. Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге прошло заседание Архитектурно-градостроительного совета города. На нём утвердили концепцию строительства "Екатеринбург-сити".

Решение было принято на первом заседании совета в обновлённом составе, которое провёл мэр Алексей Орлов. Из присутствующих только один человек проголосовал против, ещё один - воздержался.

В квартале будет несколько зон. В дополнение к Башне "Исеть" построят ещё четыре небоскрёба. В новых зданиях разместят гостиницы, места для офисов, апартаменты и квартиры. Жилая площадь составит 122 083 кв.м. Пространство для работы займёт 59 331 кв. м. Здесь создадут 2 331 рабочее место для горожан.

Сад Казанцева сохранят и откроют для посетителей. В нём будут проходить лекции и общественные мероприятия. Возможно, его передадут одному из образовательных учреждений.

Напомним, на строительство новых объектов "Екатеринбург-Сити" направят 50 миллиардов рублей. Завершить строительство комплекса планируется через десять лет.

Областная газета Свердловской области

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