В Екатеринбурге 19 июля стартует третий этап опрессовок

Третий этап опрессовок продлится до 27 июля. Фото: Алексей Кунилов.

В понедельник, 19 июля, "Екатеринбургская теплосетевая компания" возобновит гидравлические испытания тепловых сетей уральской столицы. Третий этап опрессовок продлится до 27 июля.

Публикуем график проведения испытаний теплосетей, размещённый на сайте администрации Екатеринбурга:

с 23:00 19 июля до 06:00 20 июля;

с 23:00 20 июля до 06:00 21 июля;

с 23:00 21 июля до 06:00 22 июля;

с 23:00 22 июля до 06:00 23 июля.

Владельцам зданий, теплопунктов и теплосетей необходимо удостовериться в надёжности отключения систем отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на период проведения опрессовок. Также "ЕТК" напоминает, что владельцам складов и подвальных помещений, где хранятся материальные ценности, нужно принять меры по предотвращению их затопления в случае повреждения теплосетей.

При обнаружении протечек горячей воды следует обращаться либо по телефонам дежурного диспетчера ОДС АО "ЕТК" - 329-33-52, 329-37-52 или 329-37-01, 329-37-00, либо в МКУ "Екатеринбургская городская единая дежурно-диспетчерская служба" - 222-30-05.

Напомним, второй этап опрессовок в Екатеринбурге проводился с 7 по 11 июня.