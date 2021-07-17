Глава Нижнего Тагила проверил ход реконструкции школы №24

Строители оставят только несущие конструкции, а всё остальное заменят. Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев посетил с инспекцией школу № 24 на Руднике им. III Интернационала, где сейчас идут строительные работы. Представитель подрядчика отчитался градоначальнику о том, что работы идут в соответствии с графиком, а чистовая отделка начнётся в сентябре.

Ремонт школы начался в апреле 2021 года. По словам подрядчиков, они оставят только несущие конструкции здания, а всё остальное подлежит замене, включая инженерные коммуникации. При этом строители обещают сохранить стиль старой школы, лепнину и другие декоративные элементы.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

По словам заместителя начальника управления образования администрации Нижнего Тагила, Татьяны Гуры, параллельно с ремонтом идёт закупка современного учебного оборудования. На эти цели предусмотрено 53 миллиона рублей. Предполагается приобрести цифровые лаборатории по химии, биологии, математике, географии, физике, робототехнике, различные наглядные, интерактивные пособия, 3D-принтеры. Она также добавила, что преподаватели пройдут курсы повышения квалификации.

По итогам осмотра стройплощадки глава города отметил, что подрядчик работает в графике. Он пообещал пригласить на следующий осмотр объекта руководителей родительских комитетов, так как они могут внести предложения по ходу ремонта. «Сейчас пока есть возможность в рамках действующего проекта внести корректировки. Двигаемся дальше», - сказал градоначальник.

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В пресс-службе администрации города напомнили, после капремонта школа сможет принять 450 учащихся. До начала строительных работ здесь обучалось 335 детей. Здание должны сдать в эксплуатацию в январе 2022 года. Кроме того, в этом году идёт активный ремонт школы №12 в Усть-Утке, скоро начнутся строительные работы в школе №23.

Как писала «Областная газета», на подготовку образовательных учреждений к новому учебному году в Нижнем Тагиле направят 484 миллиона рублей. Комиссия по приёму детсадов и школ начала работать в городе 22 июня. Ко 2 августа она должна будет проверить готовность 62 школ, 145 детских садов и 20 учреждений дополнительного образования.