Каменский ГО расторг соглашение с концессионером-должником

Проблема износа коммунальных сетей серьёзно осложняет жизнь каменцам Фото: Павел Ворожцов

Власти Каменского района расторгли концессионное соглашение с коммунальной компанией «ТК Система», расчётные счета которой арестованы решением суда. К новому отопительному сезону муниципалитет будет готовиться своими силами, сообщил мэр округа Сергей Белоусов.

Как сообщил глава, сети и котельные, которые передавались на обслуживание концессионеру, уже возвращены в муниципальную казну, а документы, подтверждающие факт расторжения концессии, сейчас находятся в Росреестре. Вопрос находится на контроле у областного министерства энергетики и ЖКХ.

Сергей Белоусов также сообщил, что наконец-то принято решение о выделении 32 млн рублей из резервного фонда региона на ремонт коммунальных сетей (к слову, этого решения жители округа ждали с марта!). До конца недели подтверждающие бумаги из правительства должны поступить в мэрию. Плюс к этому округ вложит ещё 25 млн рублей на обновление сетей из собственной казны – средства удалось собрать путём сокращения расходов на несколько муниципальных программ.

Напомним, власти Каменского ГО заключили концессионное соглашение с компанией «ТК Система» – она должна была инвестировать деньги в реконструкцию коммунальных сетей округа (проблема износа сетей на этой территории стоит особенно остро). Но свои обязательства компания не выполнила (см. «Облгазету» №100 от 05.06.2021). Вдобавок она накопила долги перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов, и её счета были арестованы. На Среднем Урале это первый случай срыва концессии в сфере энергетики и ЖКХ.

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