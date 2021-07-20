С начала года имущественные права восстановили 310 свердловских дольщиков

Некоторые получили ключи от квартиры, другие - денежную компенсацию. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области продолжается работа с дольщиками. За первые шесть месяцев 2021 года имущественные права восстановили 310 человек.

Благодаря работе межведомственной координационной комиссии по защите прав дольщиков для 214 человек завершено строительство четырёх долгостроев.

"Всего в плане-графике, по данным на 1 июля, содержатся сведения о 966 гражданах, чьи денежные средства привлекались недобросовестными застройщиками для строительства 22 жилых домов", – цитирует заместителя министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Максима Махнутина департамент информполитики региона.

Также для решения этого вопроса задействуют региональный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства. В этом году фонд работает над 10 объектами, строительство которых недобросовестные застройщики начали за счёт средств 260 человек. В каждом случае принимается индивидуальное решение - достроить жильё или выплатить людям компенсацию, если стройка прекратилась ещё на начальном этапе.

Помощь фонда в 2021 году получили уже 96 человек. Жителям Рефтинского, Нижнего Тагила и Лесного выплатили денежные компенсации, а людей из Верхнего Дуброво заселили в достроенные квартиры.

Напомним, в июне ключи от квартиры получили последние 127 дольщиков крупного долгостроя ЖК "Кольцовский дворик". Годом ранее сдали первый дом, в него заселились 145 человек. Этот комплекс из трёх 10-этажных домов начали строить в 2013 году. На завершение строительства из областного бюджета выделили более миллиарда рублей.

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