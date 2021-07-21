Добавим газу!

В прошлом году на Среднем Урале было построено 727 километров газопроводов. Сейчас доступ к сетевому газу имеют 69 городов и рабочих посёлков, 306 сельских территорий. Фото: Станислав Савин

Уральцы, как и все россияне, ждут бесплатный газ в дома, обещанный Президентом России в апреле этого года (Владимир Путин говорил об этом в послании Федеральному Собранию. – Прим. «ОГ»). В редакцию «Облгазеты» уже позвонили жители Волчанска, Богдановича, Ревды, Туринска и других территорий – люди задают одни и те же вопросы: «А правда ли всё бесплатно или мы не понимаем? Как нам подать заявку на газ, и когда он будет?» Мы решили прояснить ситуацию…

Увы, далеко не все российские города и сёла сегодня обеспечены газом. Люди годами ждут, когда же голубое топливо наконец-то придёт в их дома. В Свердловской области частично газифицированы 76 процентов населённых пунктов, а полностью – только треть, хотя и областные власти, и газовые компании с каждым годом увеличивают финансирование отрасли (в 2021 году на газификацию выделено 1,2 млрд рублей, в 2020 году – 1 млрд).

В региональном правительстве объясняют ситуацию так: все территории компактного проживания уральцев уже имеют газ, проблема – с некомпактными. Расстояние между населёнными пунктами – большое, газопровод обходится дороже, а количество подключений жителей – единицы. Проще говоря, тянуть газовую ветку за десятки километров в село, где живут 50–100 человек, экономически невыгодно.

Вторая причина – слишком дорогое подключение к газопроводу. Газовые компании прокладывают сети, а вот присоединиться к ним (то есть завести газ в дом) и купить газовый котёл может позволить себе не каждый. В среднем это обходится в 100 тысяч рублей. Откуда у пенсионеров и многодетных семей такие деньги?! В этом смысле показателен пример посёлка Октябрьского (ГО Красноуральск): на территории построен газопровод, но из 351 домовладения только 36 подключились к газу.

Стоит отметить, что областные власти идут навстречу людям: по поручению губернатора региона Евгения Куйвашева увеличена компенсация за подключение к газопроводу пенсионерам с низким уровнем дохода, малоимущим и многодетным семьям – с 35 до 70 тысяч рублей. Разрешено теперь и долю материнского капитала, которая выплачивается из областного бюджета, направлять на газификацию. Но достаточно ли этих мер?

Бесплатно, но не совсем

В послании Федеральному Собранию Президент России обратил особое внимание на проблему газификации в регионах и поручил обеспечить бесплатную подводку газа россиянам. В Свердловской области уже создали штаб по развитию газификации, в его состав вошли не только чиновники, но и газовики. Возглавил штаб Николай Смирнов – областной министр энергетики и ЖКХ. Он же поручил мэрам уральских муниципалитетов собрать заявки с населения и разработать графики бесплатной догазификации жилых домов.

– До первого августа данные графики мы ждём. Затем, учитывая их, вносим изменения в региональную программу газификации, в том числе в части финансирования. К первому ноября эта работа должна быть выполнена, – сказал Николай Борисович.

Правда, как выяснилось, под бесплатной газификацией власти и жители понимают разные вещи. Абсолютно «халявным» голубое топливо для населения всё равно не будет.

Что имел в виду президент, говоря о бесплатной газификации?

Это строительство сетей газораспределения (проще говоря, отводов) от магистрального газопровода ДО ГРАНИЦ земельного участка собственников жилого дома. Теперь строительство будут оплачивать газовые компании. Расстояние от газоотвода до земельного участка не должно превышать 200 метров.

Кто имеет право на бесплатную газификацию?

Собственники домовладений в тех населённых пунктах, где по состоянию на 1 мая 2021 года УЖЕ ЕСТЬ магистральные газопроводы. Владельцы домов должны дать письменное согласие на подключение к газопроводу. Газ должен использоваться только для собственных нужд жителей (в коммерческих целях не допускается).

Могут ли садовые товарищества воспользоваться этим правом?

Могут. На них распространяются такие же условия, как и на собственников жилых домов (см. выше).

Как быстро всё построят?

Сроки зависят от местности (наличие водных преград, дорог, лесного массива и пр.), от расстояния до магистральной сети газоснабжения, от необходимости согласования прокладки газопровода с собственниками земельных участков.

Кто будет оплачивать газовое оборудование и его установку внутри дома?

По-прежнему собственник жилья. Если же возникнет необходимость дополнительно проложить сети уже по территории земельного участка, эти работы тоже оплачивает собственник.

В чём выгода?

Что же получается – обещанная бесплатная газификация касается только ограниченного круга домовладений? И если собственник как платил за сети и оборудование на своём участке, так и платит, то в чём тогда выгода? В областном правительстве дали такое объяснение:

– Раньше газопровод до земельного участка собственника не строился за счёт бюджета по причине нехватки средств, и жители были вынуждены обращаться к газовикам, чтобы сделать это. И оплачивали строительство своими деньгами. Теперь такого не будет, и газ станет доступнее.

Назвать точные цифры, сколько уральцы смогут сэкономить, власти пока не берутся – работы начнутся с 2022 года. Что же касается количества домовладений – да, бесплатные газоотводы построят только там, где уже есть магистральные сети. Но и таких домовладений очень много.

– Заявки от населения идут, уже несколько десятков, – сообщил глава Ирбитского района Алексей Никифоров. - В нашем округе – только сельские населённые пункты. Есть территории, где газопроводы построены, но подключений очень мало – людям выставляли счета под 300 тысяч рублей. Сейчас подведут газ до земельного участка за счёт государства – люди очень ждут.

Глава Красноуфимского района Олег Ряписов тоже отметил активность жителей – почти 100 заявок. Но сделал оговорку – без разъяснительной работы не обошлось.

– Люди услышали слово «бесплатно» и кинулись оформлять бумаги. Всем, кто подаёт заявку, мы детально проговаривали – на что они имеют право в конечном счёте. Но желающих отказаться не было.

В Красноуральске, Карпинске, Богдановиче, Ревде и других территориях тоже поступают заявки от населения. На официальных сайтах мэрий специально для жителей появились памятки с подробным разъяснением сути бесплатной газификации и контактными данными – куда обращаться.

А вот в Атиге новый шанс от государства оказался мало востребованным.

– Ждём максимум 7–8 заявок, – рассказала глава территории Татьяна Горнова. – Территория у нас компактная, и тот проект газификации, который реализуется сейчас, уже включает в себя прокладку газоотводов от магистральной сети до земельных участков.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Интересно В газовой столице Свердловской области – Пелыме (на территории располагается филиал корпорации «Газпром») – тоже есть желающие воспользоваться правом на бесплатное строительство газоотводов к частным домовладениям. – Начали делать обход жилого сектора – люди интересуются этим, хотят подавать заявки, – сказал глава Пелымского ГО Шахит Алиев. – Более того, люди, которые ранее получили счета от газовиков на строительство газоотводов, не торопятся их оплачивать. Зачем, говорят, тратить свои деньги, когда это будет бесплатно?!

Кстати Вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что «Газпром» запустил единый сайт по догазификации в России – connectgas.ru. Там будет собрана вся информация по строительству газоотводов и газопроводов в разрезе территорий. Всего по стране порядка 4 млн домовладений планируется догазифицировать за счёт государства, инвестиции Газпрома и дочерних газовых компаний составят 100 млрд рублей.

Мнение Бесплатное подведение газа к участкам серьёзно скажется на развитии индивидуального жилищного строительства, пишет «Российская газета» со ссылкой на руководителя комиссии по жилищной политике общественного совета при Минстрое Надежду Косареву. «Сейчас ИЖС занимает примерно половину ввода жилья, а систематические опросы граждан говорят о том, что более половины нуждающихся в жилье хотят именно свой дом», сказала Косарева.