В Сабике с дорогой соединили каждый дом

Виктор Муллов: «Многие жители говорят спасибо за такую дорогу. Фото: Алексей Кунилов

В результате капитального ремонта автомобильной дороги Сарга – Сабик, производимого в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», жители посёлка Сабик, что расположен в Шалинском городском округе, получили не только асфальтированную трассу, но впервые отличные, оборудованные водопропускной системой съезды с дороги к каждому дому.

Раньше на улицах посёлка, где проходила областная дорога на Шалю, весь асфальт был в трещинах и ямах. Сейчас дорожное покрытие не узнать – ровный асфальт, но и сама дорога стала шире, увеличена до 10 метров. Больше всего местных жителей поразили съезды с дороги к домам: они тоже асфальтированные и проложены к каждому дому до самых ворот или калитки.

– В таких объёмах подъезды к каждому дому в населённых пунктах мы делаем впервые, здесь их 72, – говорит мастер ООО «Шалинское строительное управление» Виктор Муллов. – До этого работали в Шале, там такого количества не было. Да и сами подъезды были протяжённостью 3–5 метров от дороги, а тут до каждого дома учитывается свой метраж и делаются съезды полностью асфальтированные с водопропускными трубами под ними.

Причём при капитальном ремонте съезды сделали к каждому дому, даже к тем, работы по которым не значились в проекте.

– В Сабике 12 съездов не были предусмотрены проектом, – говорит главный специалист службы технадзора дорожно-строительных работ ГКУ СО «Управление автомобильных дорог» Владимир Тютин. – Но как-то нехорошо: одним сделать подъезды к дому, а другим нет. И за счёт статьи в смете работ, предназначенной на непредвиденные расходы, мы решили проложить асфальт к каждому дому.

Шалинское строительное управление выиграло торги на этот объект ещё в прошлом году, в этом приступило к работам. Жители улиц Пионерской и Первомайской уже понемногу привыкают к новшеству. Живут здесь в основном дачники, многие не ожидали строительства таких благоустроенных подъездов к своим домам. И теперь на этих островках асфальта с удовольствием паркуют машины.

– Работы ещё много. Хоть протяжённость дороги и составляет один километр 300 метров, мы здесь трудимся уже третий месяц. Из-за подъездов к домам много ручной работы. Предстоит ещё привести в порядок обочины и поставить дорожные знаки, – рассказывает Виктор Муллов.

В ТЕМУ Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение смертности в результате дорожных аварий и мест концентрации ДТП, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, не менее чем на 50 процентов. В 2021 году Свердловская область направит на реализацию этого нацпроекта 6,9 млрд рублей, из которых 4 млрд – средства федерального бюджета.

Подъезды сделаны к каждому дому, даже к тем, что выглядят брошенными своими хозяевами. Фото: Алексей Кунилов