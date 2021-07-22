В Екатеринбурге не будут строить глэмпинг рядом с домами в Мичуринском

Алексей Орлов назвал зелёные рекреационные зоны одним из самых важных элементов комфортной городской среды. Фото: скрин поста мэра Екатеринбурга в Instagram

В Екатеринбурге решился вопрос со строительством глэмпинга в лесу рядом с жилыми домами в посёлке Мичуринском. Мэр города Алексей Орлов сообщил, что зелёную зону смогли защитить.

Как рассказал глава уральской столицы в Instagram, жители Мичуринского в мае забили тревогу из-за появившихся домиков для кемпинга в местном лесу. Он отметил, что люди переживали за сохранность деревьев справедливо. Прокуратура даже организовала проверку законности установки жилья для туристов.

"Горожане обратились ко мне с просьбой о помощи. Были встречи и с жителями Мичуринского, и с владельцами земли. В итоге мы пришли к соглашению и защитили зелёную зону", - написал Алексей Орлов. Строительные вагоны уже вывезли с территории напротив домов.

Мэр Екатеринбурга назвал зелёные рекреационные зоны одним из самых важных элементов комфортной городской среды. По его мнению, это важно и нужно каждому. Глава города также публично поддержал позицию Евгения Куйвашева по поводу защиты парков и скверов от любых строительных посягательств.

Напомним, в начале недели губернатор Свердловской области посетил парк им. 50-летия ВЛКСМ и сказал, что на любые планы по застройке территории парка нужно наложить мораторий. Также он заявил, что надо поискать программы благоустройства, под которые может подойти проект реконструкции этой территории.

Глэмпинг - тип кемпинга, использующий палатки и другие виды размещения, удобства и т. д., которые являются более удобными и дорогими, чем те, которые обычно используются для кемпинга.