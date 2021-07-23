Опубликованы проекты благоустройства Серова и Полевского

Так предлагают благоустроить одну из зон парка Дворца культуры в Серове. Фото: скрин проекта благоустройства из Instagram Николая Смирнова

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов показал заявки Серова и Полевского на Всероссийский конкурс проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в категории "Малые города с численностью населения от 50 тыс. до 100 тыс. человек". Победитель получит от 30 до 100 миллионов рублей на реализацию задумки.

Министр опубликовал их в своём Instagram.

В Полевском подготовили проект благоустройства улицы Коммунистической. "Коммунка", как ласково называют её местные жители, вместе с прилегающей с запада улицей Ленина формирует исторический каркас северной части города. Поэтому в основу проекта по благоустройству заложена идея восстановления исторической значимости улицы", - написал Николай Смирнов.⠀

Пешеходную зону поделят на три основных тематических площадки: школьную (у школы №13), мемориально-смотровую (напротив памятника Солдат) и рекреационную в сквере у Дома спорта. Вдоль них организуют летние террасы.

Также в зелёной зоне появится небольшая игровая площадка. Дорожки для каждого участника движения (пешеходы, велосипедисты, автомобилисты) будут разделяться озеленёнными линиями разного уровня.

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

В Серове разработали проект благоустройства Парка Дворца культуры. Созданная концепция должна показать, что город не только за промышленность, но и за озеленение и природу. Все зелёные зоны вокруг серовского ДК создадут единое пространство. Парк разобьют на пять участков, у каждого из них будет своя идея. Во все части парка можно будет свободно попадать с других улиц.

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Фото: скрин из Instagram Николая Смирнова

Напомним, Всероссийский конкурс проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений проходит с 2018 года. В этом году от Свердловской области заявки подали 13 муниципалитетов. Победители соревнований в категории "исторические поселения" получают по 50 млн рублей на реализацию проекта; маленьким городам, в зависимости от количества жителей, дарят от 30 до 100 млн рублей.