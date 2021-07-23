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Общество / Благоустройство и ЖКХ
23 июля 2021, 15:12

В Екатеринбурге демонтируют 73 км ненужных ограждений

Рабочие красят забор

Город больше не будет тратить ресурсы на их содержание. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге начали демонтировать ненужные ограждения. Работы проводятся по инициативе мэра города Алексея Орлова.

О том, что заборы начали убирать, сообщил Алексей Орлов в своём Instagram. Реестр участков, откуда исчезнут ненужные заборы, был согласован с ГИБДД.

"Стартуем с центральной части Екатеринбурга, потом пойдём в другие районы города. Всего будет демонтировано 254 объекта общей протяжённостью 73 километра. Тратить ресурсы на их содержание больше не будем.Преобразившиеся пространства примут совершенно иной вид. Думаю, что горожане это оценят", - написал глава уральской столицы.

Напомним, поручение избавиться от бесполезных заборов Алексей Орлов дал в начале июня во время объезда объектов благоустройства в городе.

Областная газета Свердловской области

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