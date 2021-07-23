Главный собор Верхотурья ждёт глобальная реконструкция с заменой куполов

Рядом со Свято-Николаевским Верхотурским мужским монастырём установят 50-тонный храм. Фото: Екатеринбургская епархия

Духовная столица Урала - Верхотурье продолжает возвращаться к своему историческому облику. На территории Свято-Николаевского монастыря идёт работа по подготовке к реконструкции главного купола и звонниц.

Вскоре около Крестовоздвиженского собора Свято-Николаевского монастыря будет развёрнут строительный городок. Кроме того, здесь установят 50-тонный кран. Такие приготовления необходимы в связи с реконструкцией главного купола храма, вес которого составляет порядка 35 тонн, и четырёх звонниц.

Первый в своём роде проект масштабной реконструкции собора был разработан ещё в 2020 году. Как рассказал главный инженер Василий Баскаков, строителям предстоит отбить всю слабую штукатурку и промокший кирпич, после чего гидроизолировать поверхности. «На главном куполе тоже необходимо всё заменить. Первый этап рассчитан на 90 дней. Далее после согласования проекта во всех инстанциях собор ждёт замена куполов, реставрация фасадов и другие восстановительные работы», - поделился планами Василий Баскаков.

Возрождение монастыря ведётся на основе государственно-частного партнерства, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Напомним, в Свято-Николаевском Верхотурском мужском монастыре покоятся мощи праведного Симеона Верхотурского, всея Сибири чудотворца. 25 мая Русская православная церковь отпраздновала день второго обретения мощей В этот день 32 года назад мощи святого были возвращены в храм после долгих скитаний по музеям.