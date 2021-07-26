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26 июля 2021, 10:58

Ревда на сутки останется без горячей воды

водоснабжение

Отключение подачи горячей воды связано с ремонтом на газопроводе. Фото: Владимир Мартьянов

В Ревде пройдут ремонтные работы на газопроводе, в связи с чем будет произведена остановка газораспределительной станции (ГРС) с полным прекращением поставки газа. В итоге городская котельная прекратит подачу горячей воды жителям.

ГРС «Ревда» будет отключена на сутки с 9:00 29 июля. Без газа останутся крупные промышленные объекты. Поставка горячей воды будет ограничена. Подача газа населению будет проходить в штатном режиме, без перебоев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ревдинцев предупреждают, что перед ремонтными работами на газопроводе произведут стравливание природного газа в атмосферу. Этот процесс сопровождается сильным шумом. Как пояснили «Облгазете» в аварийной газовой службе АО "ГАЗЭКС", данная процедура абсолютно безопасна и не несёт угрозы населению. Там также отметили, что аналогичные работы на газопроводе состоялись 29 июня.

Как писала «Областная газета», в середине июля завершилась модернизация газораспределительной станции в Белоярском ГО. К ней подключили пункт редуцирования газа. Ввод объекта в эксплуатацию увеличил пропускную способность ГРС и позволил возобновить газификацию в пгт Верхнее Дуброво, селе Косулино и посёлках Рассоха, Прохладный, Хризолитовый и Растущий.

Областная газета Свердловской области

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