Ревда на сутки останется без горячей воды

Отключение подачи горячей воды связано с ремонтом на газопроводе. Фото: Владимир Мартьянов

В Ревде пройдут ремонтные работы на газопроводе, в связи с чем будет произведена остановка газораспределительной станции (ГРС) с полным прекращением поставки газа. В итоге городская котельная прекратит подачу горячей воды жителям.

ГРС «Ревда» будет отключена на сутки с 9:00 29 июля. Без газа останутся крупные промышленные объекты. Поставка горячей воды будет ограничена. Подача газа населению будет проходить в штатном режиме, без перебоев, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ревдинцев предупреждают, что перед ремонтными работами на газопроводе произведут стравливание природного газа в атмосферу. Этот процесс сопровождается сильным шумом. Как пояснили «Облгазете» в аварийной газовой службе АО "ГАЗЭКС", данная процедура абсолютно безопасна и не несёт угрозы населению. Там также отметили, что аналогичные работы на газопроводе состоялись 29 июня.