В Екатеринбурге открыли обновлённый сквер с воркаут площадками

Сквер стал новым центром притяжения для местных жителей. Фото: Галина Соловьёва

В Октябрьском районе Екатеринбурга завершилось благоустройство сквера на улице Латвийской. Здесь смонтировали спортивные площадки с воркаут-элементами для взрослых и детей, высадили новые кустарники и установили удобные скамейки.

Площадки оснащены безопасным резиновым покрытием, а вдоль всего сквера разместились дорожки с плиточным покрытием. Как рассказали в пресс-службе администрации города, специалисты по озеленению сохранили все зелёные насаждения, убрав лишь старые ветви и выкорчевав пни. Кроме того, они обновили 3,5 тысячи квадратных метров газона и высадили 250 новых кустарников.

Теперь это пространство стало новым центром притяжения микрорайона Компрессорный - дети и взрослые охотно прогуливаются по обновлённому скверу.

По мнению главы Екатеринбурга Алексея Орлова, благоустройство и озеленение общественных территорий является одной из приоритетных задач в развитии уральской столицы. Градоначальник считает, что создание комфортной городской среды – обязательный компонент социально-экономического развития.

21 июля Алексей Орлов посетил микрорайон Солнечный и оценил его развитие. Некоторые методы благоустройства территорий будут применяться в других частях города. «Принял решение применять опыт и новации по озеленению, благоустройству, созданию ландшафтных территорий, решения по парковкам и безопасности. Будем внедрять эти современные технологии и подходы и в других районах города», - написал Алексей Орлов в своём Instagram.