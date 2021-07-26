Размещение батутов в Свердловской области станет платным

Батуты летом появляются во всех районах города. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, что использование земли для бизнесменов будет платное. Территории под аттракционы, в том числе и батуты, будут разыгрывать на открытых аукционах.

Соответствующий документ разработало МУГИСО.

Установка аттракционов в центре города - животрепещущая проблема для екатеринбуржцев. Недавно в сквере рядом с Ельцин Центром, в котором сейчас идёт благоустройство, прямо на газоне появился батут. Многих горожан возмутило, что на облагороженной территории установили аттракцион, который портит окружающий вид. Как оказалось, владелец батута установил его на абсолютно законных основаниях - разрешение на пользование землёй он получил в МУГИСО. И подобные документы у него есть на несколько участков в городе.

"Такая ситуация возникла из-за пробела в законодательстве, который мы исправим в ближайшее время. Министерство по управлению госимуществом уже разработало проект постановления, после которого использование земли для бизнесмена станет платным. А землю под аттракционы мы будем разыгрывать на открытых аукционах", - написал губернатор в социальной сети Instagram. Евгений Куйвашев при этом назвал детские батуты небезопасными и негигиеничными для детей.