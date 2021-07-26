В Реже здание школы №46 затопило после ремонта кровли

По факту ЧП организована доследственная проверка. Фото: Алексей Кунилов

В Реже прокуратура организовала проверку в связи с ненадлежащим ремонтом кровли средней образовательной школы №46. Во время дождей вода затопила помещения образовательного учреждения.

Установлено, что электронный аукцион на ремонт кровли здания школы состоялся в мае 2020 года. Победителем конкурса стало ООО «Стройка». Работы были проведены некачественно, что и привело к затоплению здания. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, директор школы неоднократно обращалась в управление образования Режевского ГО с просьбами оказать влияние на недобросовестного подрядчика и устранить допущенные нарушения.

Надзорное ведомство установило факт ненадлежащего контроля со стороны управления образования города при приёмке выполненных работ. Прокурор направил главе городского округа представление с требованием устранить выявленные нарушения закона.

Кроме того, по факту ненадлежащего выполнения ремонта материалы проверки были направлены в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям подрядчика и должностных лиц, принявших некачественные работы.

В настоящее время между школой и АО «Сафьяновская медь» заключён договор безвозмездного оказания услуг по ремонту кровли здания школы.

Ход и результаты доследственной проверки и устранение выявленных нарушений находятся на контроле Режевской городской прокуратуры.