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Общество / Благоустройство и ЖКХ
26 июля 2021, 18:00

В Екатеринбурге благоустроили ещё один сквер

Латвийская

Стоимость благоустройства составила чуть более 7 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации Октябрьского района

В уральской столице в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» досрочно благоустроили сквер в микрорайоне Компрессорный – по улице Латвийской, у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Как сообщают в пресс-службе администрации Октябрьского района, стоимость благоустройства составила чуть более 7 миллионов рублей. В обновлённом сквере появились детская и спортивная площадки, а также эргономичные скамьи, повторяющие силуэт человека. Вдоль всего сквера обустроены дорожки с плиточным покрытием, установлены урны и скамейки. В сквере сохранили все насаждения, дополнительно высадили 250 кустарников и обустроили новые газоны.

«Несмотря на то, что еще не проведена приёмка работ, дети и взрослые уже добавили в свой привычный образ жизни прогулки по скверу на Латвийской. Благоустроенное пространство стало новым центром притяжения микрорайона Компрессорный», – отметили в пресс-службе.

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  • Опубликовано в №134 от 27.07.2021 
Областная газета Свердловской области
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