В Екатеринбурге благоустроили ещё один сквер

Стоимость благоустройства составила чуть более 7 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации Октябрьского района

В уральской столице в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» досрочно благоустроили сквер в микрорайоне Компрессорный – по улице Латвийской, у памятника воинам Великой Отечественной войны.

Как сообщают в пресс-службе администрации Октябрьского района, стоимость благоустройства составила чуть более 7 миллионов рублей. В обновлённом сквере появились детская и спортивная площадки, а также эргономичные скамьи, повторяющие силуэт человека. Вдоль всего сквера обустроены дорожки с плиточным покрытием, установлены урны и скамейки. В сквере сохранили все насаждения, дополнительно высадили 250 кустарников и обустроили новые газоны.

«Несмотря на то, что еще не проведена приёмка работ, дети и взрослые уже добавили в свой привычный образ жизни прогулки по скверу на Латвийской. Благоустроенное пространство стало новым центром притяжения микрорайона Компрессорный», – отметили в пресс-службе.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».