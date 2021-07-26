Свердловские офтальмохирурги запатентовали инструмент, сокращающий длительность операции вдвое

Новый инструмент позволяет сократить время операции в два раза. Фото: Павел Ворожцов

Врачи Свердловской областной клинической больницы №1 запатентовали новый инструмент. С его помощью офтальмологические операции можно проводить в два раза быстрее.

Изобретение представляет собой канюлю (инструмент в виде прямой или изогнутой короткой трубки - прим. "ОГ") для удаления силиконового масла из полости за хрусталиком. Его туда вводят во время операции по поводу отслойки сетчатки. Масло расправляет сетчатку, а затем через несколько месяцев его заменяют солевым раствором.

"Раньше для удаления масла мы использовали два дополнительных прокола. Через один производили подачу солевого раствора, через второй – аспирацию (эффект "засасывания", возникающий из-за создания пониженного давления - прим. "ОГ") масла. Теперь же в ряде случаев после удаления катаракты мы вырезаем "окно" в задней капсуле хрусталика, через которое и проводим аспирацию силиконового масла с помощью разработанной нами канюли. За счёт увеличения просвета отверстия этот способ сокращает продолжительность операции как минимум в два раза", – цитирует заведующего первым офтальмологическим отделением СОКБ №1 Андрея Гринёва пресс-служба здравоохранения региона.

Находясь в полости глаза, силиконовое масло образовывает множество микроскопических капель (эмульгируется), которые сложно убрать через прокол. Эти частицы не влияют на зрение, но из-за этого у пациентов могут появляться мушки перед глазами. Как установили врачи в ходе эксперимента, качество удаления эмульгированного масла с помощью новой канюли гораздо выше.

Материалы об изобретении были опубликованы в журнале "Офтальмохирургия" и представлены на XII Съезде общества офтальмологов России.