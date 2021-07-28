Благоустройство Школьного сквера в Кировграде завершат к октябрю этого года

Бетонное основание скейт-парка в сквере уже готово. Фото: Павел Ворожцов

В Кировграде продолжается работа по благоустройству Школьного сквера. Закончить работы планируют к октябрю этого года.

Сквер располагается на большой площадке перед школой №2, из-за этого и возникло его название. Благоустройство объекта происходит в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды".

Сейчас здесь строятся амфитеатры. Бетонное основание уже готово, осталось его только отшлифовать и обшить сидения деревянными брусками. Также сделано основание для будущего скейт-парка, идут работы по укладке плитки. Территория парковки уже полностью облагорожена. Завершить все работы планируют к октябрю.