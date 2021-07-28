В Каменском районе сети водоснабжения отремонтируют за 32 миллиона рублей

Износ коммунальных сетей в Каменском ГО составляет 80%. Фото: Павел Ворожцов

В семи населённых пунктах Каменского района Свердловской области отремонтируют магистрали ХВС. На эти цели власти региона выделят 32 миллиона рублей.

Деньги направят из резервного фонда. Ремонт сетевой инфраструктуры пройдёт в деревне Брод, сёлах Колчедан, Маминском, Новоисетском, Покровском, Травянском, Рыбниковском и посёлке Первомайском.

Напомним, износ коммунальных сетей на территории Каменского района (особенно ХВС и канализации) превышает 80 процентов – они не ремонтировались более 30 лет. Выделенная сумма – это минимум, необходимый для прокладки новых коммуникаций. Облегчить ситуацию должна была компания-концессионер "ТК Система", которая инвестировала бы деньги в развитие коммунальных сетей, но из-за её банкротства и невыполнения обязательств округ расторг договор.

Каменский ГО уже начал ремонт своими силами. Он вложит ещё 25 млн рублей на обновление сетей из муниципальной казны. К осени планируют восстановить коммунальные сети по улицам Ленина, Чапаева и Лесной в селе Маминском и магистрали ХВС от улицы Гагарина до улицы Ленина в посёлке Мартюш.