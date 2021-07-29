На что уральцы тратят «народный» бюджет?

Дом № 8 по улице Бульвар Мира в Краснотурьинске, неподалёку от мемориального комплекса жителям, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, скоро будет украшен вот таким муралом Фото: Администрация ГО Краснотурьинск

В 2015 году в России появился термин «инициативное бюджетирование», с 2017 года он зазвучал в свердловских СМИ. Суть механизма в том, что город и область софинансируют лучшие проекты жителей. Свердловчане сначала реагировали на предложение со скепсисом: мол, ничего не понятно, но очень интересно! Но мало-помалу начали входить во вкус. Этим летом субсидии из регионального бюджета получил 21 народный проект.

Первые инициативы часто начинались с очень узких проблем и ограничивались стенами одного учреждения: оснастить кружок робототехники в детском клубе, купить инвентарь для хоккейной секции или обновить эстрадные костюмы для ветеранского хорового коллектива. Сейчас таких заявок становится всё меньше, а на смену им приходят проекты, которые касаются жителей целого микрорайона или села. Маленькие селения, которые не могут дотянуться до программы «Комфортная городская среда», ухватились за этот механизм как за спасительную соломинку.

Карусель и полоса препятствий

В селе Симинчи Артинского городского округа нынче задумали построить Симинчи-парк. Постоянно там живёт около 350 человек, а летом цифра увеличивается вдвое – в том числе за счёт ребят, которые приезжают на каникулы к бабушкам и дедушкам.

В 2019 году инициативная группа вышла на администрацию с предложением обустроить детскую площадку. Сделать это решили на заброшенной территории бывшей школы. Местные власти помогли огородить участок, выкосить траву, поставили карусель и несколько качелей. Симинчинцы вдохновились и решили пойти дальше.

-У поселения есть своя группа в WhatsApp – там обсуждались все вопросы по проекту: название, наполнение, финансовые вопросы,- рассказывает глава Симинчинской сельской администрации Алексей Кичигин.- Подключились и старожилы, и те, кто переехал сюда совсем недавно.

По проекту в Симинчи-парке появятся детская площадка и спортивная с полосой препятствий. На последней можно будет устраивать эстафеты для детей и подростков со всего городского округа.

Область поддержала идею деньгами, выделив 1,1 млн рублей – половину от стоимости проекта. Каким будет парк – скоро увидим. А между тем жители уже озвучивают новые идеи – например, о том, что в Симинчах есть место для футбольного и волейбольного поля. Но это уже – следующая история.

Картина на доме и бульвар книг

Хватает инициатив и в многотысячных городах, не обделённых современными общественными пространствами. Так, в Краснотурьинске благодаря сотрудничеству жителей города, бизнеса и власти появятся две новые достопримечательности. Первая – арт-объект на фасаде одного из многоквартирных домов на улице Бульвар Мира. В основе – картина краснотурьинской художницы Юлии Белоусовой «Мне кажется порою, что солдаты…»

– На реализацию идеи краснотурьинцы собрали 30 тысяч рублей из личных средств, а также привлекли инвестиции частного бизнеса. Чтобы поддержать желание краснотурьинцев сделать наш город красивее, комиссия приняла решение выделить из местного бюджета ещё 300 тысяч рублей, - объясняет мэр города Александр Устинов.

На противоположной стороне улицы обустроят зону для досуга и отдыха «Книжный бульвар». Инициаторы проекта – сотрудники Централизованной библиотечной системы. Как сообщили в пресс-службе администрации города, на почти заброшенном участке установят книжные скамейки, сцену-подиум, разобьют клумбы и высадят деревья, а фасад библиотеки украсят рисунками и литературными цитатами. Чтобы воплотить идею в жизнь, 67 горожан вложили в проект личные деньги. Всего – 320 тысяч рублей. Проект поддержала компания «Полиметалл», выделив на него ещё полмиллиона рублей. И, наконец, проект получил финансовую поддержку местного и регионального бюджетов – 700 тыс. и 684 тыс. рублей соответственно.

Корт и лекторий

А в городском округе Богданович при поддержке области нынче реализуют сразу семь (!) проектов «народного» бюджетирования разного масштаба (подробнее о каждом – на сайте «ОГ). В общей сложности они позволят охватить более 35 тысяч жителей. Один из самых крупных – благоустройство парка Огнеупорщиков, где появятся песочная площадка для волейбола, теннисный корт, площадки открытого лектория и фотозоны.

- Активное участие жителей городского округа в конкурсе ещё раз подтверждает тот факт, что инициативное бюджетирование всё чаще рассматривается в качестве нового работающего инструмента развития своих территорий,- отмечает глава городского округа Павел Мартьянов. – Инициаторы проектов говорят, что, получив поддержку, они почувствовали уверенность в своих силах, и мысль о том, что собственными руками можно создавать новые пространства, больше не кажется чем-то невероятным.

Личный рекорд городского округа Богданович: семь из восьми заявленных проектов получили финансовую поддержку области. Мы обратились в пресс-службу администрации муниципалитета с просьбой рассказать о каждом из них. Делимся этой информацией с читателями.

Село Байны

Здесь победили два проекта от жителей Байновской сельской территории – «КомпьюТерики» (по созданию интерактивного кабинета на базе Дома культуры для занятий детей и подростков на компьютерах и графических планшетах) и «Деревенька малая живёт» (по организации мероприятий и проведения гастрольных выступлений в отдалённых сёлах и деревнях округа с населением больше четырёх тысяч) человек.«Проект подразумевался специально для детей из многодетных семей, у которых нет дома компьютеров,- рассказывает инициатор проекта Анастасия Гаврилова.- Ребята смогут приходить к нам, учиться и развиваться в компьютерной графике.

Село Бараба

Жители Барабинской сельской территории представили три проекта.Первый проект – «Территория хорошего настроения» – направлен на создание современной культурной площадки для проведения культурно-массовых мероприятий на открытом воздухе.Второй проект – обустройство детской спортивной площадки «Здоровячок» – современного объекта инфраструктуры для активного отдыха людей разных возрастных групп и детей с ограниченными возможностями здоровья, а также проведения общеобразовательных и культурных мероприятий. Подобных площадок на территории села нет.Третий проект – «Центр Притяжения» – призван облегчить доступ сельчан к музейным экспозициям, театральным постановкам и концертам всего мира с помощью нового современного цифрового оборудования (лазерный проектор, микрофоны, акустическая цифровая система).

Село Кунара

Кунарская сельская территория представила проект дополнительного образования детей «Мы памятью нашей бессмертны», в рамках которого в Доме культуры будет открыта комната боевой и трудовой славы. В селе сильны традиции памяти подвигов предков. Большую работу проводит поисковый отряд «ЗОВ», которому в этом году исполнилось десять лет. К примеру, в 2021 году ими были подняты из земли шесть солдат в Республике Карелия и доставлены останки земляка Павла Фалалеева на родину, поэтому многим ребятам искренне небезразлична тема памяти подвигов предков и Великой Отечественной войны. В комнате будут проводить встречи с жителями и гостями села.

Город Богданович В этом году большинство проектов было выдвинуто инициативными группами сёл, но без внимания не остались городские территории. Так, жителями города был выдвинут первый этап проекта обустройства парка Огнеупорщиков, расположенного на территории городской общественной бани. Парк с 1941 года являлся любимым местом отдыха рабочих железной дороги, куда первым делом направлялись после банных процедур. Здесь же занимались физкультурой, общались с друзьями. Но со временем территория перестала отвечать современным представлениям о комфорте и благоустройстве, утратила ранее присущие ей смыслы и функции. Реализация проекта позволит жителям посещать круглогодично многофункциональную территорию парка. На месте появятся песочная площадка для волейбола, теннисный корт, площадки открытого лектория, фотозоны.

КСТАТИ Богданович впервые принял участие в программе инициативного бюджетирования в 2020 году. Тогда около 400 жителей Тыгиша высказались в поддержку проекта по установке мобильной сцены для организации мероприятий. В июле этого года площадка была смонтирована.Информация предоставлена пресс-службой администрации ГО Богданович.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

В тему Если в 2017 году жители Свердловской области направили 7 проектов на рассмотрение в областное правительство, то в 2020-м их было уже 23. Нынче в области установили рекорд – министерство экономики и территориального развития области получило 73 проекта из 27 муниципалитетов области. Проектам-победителям из областной казны выделили 10,8 млн рублей. Но стремиться есть куда. В соседнем Пермском крае одних только победивших – 151 проект! (на их софинансирование в краевом бюджете предусмотрели порядка 154 млн рублей). А в Челябинской области такой конкурс объявили нынче впервые, и сразу же он вызвал бум: на него подали 712 заявок! .

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