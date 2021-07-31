Два свердловских муниципалитета получат ещё 19,5 миллиона на развитие коммунальной инфраструктуры

Дополнительное финансирование получат Слободо-Туринский район и Краснотурьинск. Фото: Александр Зайцев.

Свердловские власти дополнительно выделят 19,5 млн рублей на решение проблем муниципалитетов в сфере ЖКХ. Дополнительное финансирование получат Слободо-Туринский район и Краснотурьинск.

Село в Слободо-Туринском районе получит 9,8 млн рублей на ремонт теплотрассы от газовой котельной "Парковая", которая отапливает четыре многоквартирных дома. Теплотрассу построили в 1990 году, и с тех пор она ни разу капитально не ремонтировалась. Её состояние близко к аварийному, что может грозить прорывом магистрали в разгар отопительного сезона.

"Финансовая поддержка позволит администрации муниципалитета в течение ближайшего месяца заменить аварийный участок сети, повысить надежность системы теплоснабжения в целом и к началу отопительного сезона обеспечить потребителей качественными коммунальными услугами", - отметил глава свердловского МинЖКХ Николай Смирнов.

Остальные 9,9 млн рублей направят в Краснотурьинск на развитие газификации, а конкретно - на проектирование строительства газораспределительных сетей в ТЭЦ-поселке и районе Медный Рудник. Ускоренная догазификация указанных территорий начнётся в 2022 году. Газопровод высокого давления будет строиться в рамках инвестпрограммы АО "ГАЗЭКС", а распределительные сети будут прокладывать на условиях софинансирования из регионального бюджета, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Добавим, что недавно Каменскому городскому округу выделено 32 млн рублей на ремонт коммунальной инфраструктуры. Всё потому, что этот район уже не первый год возглавляет список муниципалитетов с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (более 90%) и самым большим количеством жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. Этому, к слову, посвящена статья в номере "Областной газеты" за 30 июля.

Николай Смирнов подчеркнул, что модернизация и развитие коммунальной инфраструктуры - один из важнейших приоритетов региональной политики, а первостепенной задачей для власти сейчас является подготовка к зимнему периоду.

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