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Общество / Благоустройство и ЖКХ
31 июля 2021, 14:49

Екатеринбургские дизайнеры показали унифицированные адресные таблички на зданиях

Адресные таблички

Для большей наглядности дизайнеры "примерили" таблички на исторические здания уральской столицы. Фото: коллаж.

Участники инициативного проекта "Дизайн-код Екатеринбурга" показали проект унифицированных адресных табличек. Для большей наглядности дизайнеры "примерили" таблички на исторические здания уральской столицы.

Фотографии с прототипом адресной таблички дизайнеры опубликовали в Instagram.

"Рельефная окантовка создает приятную ретро-стилистику и придаёт дополнительную жёсткость, а чёрный цвет позволяет нейтрально и гармонично разместить табличку на любом фасаде, не теряя при этом необходимую для текста контрастность", - говорится в посте.

Они добавили, что таблички на фотографиях были уменьшены с учётом масштаба и специфики архитектуры исторических зданий. Участники проекта добавили, что они параллельно разрабатывают дизайн унифицированных адресных табличек для современных зданий, и пообещали показать прототип позднее.

Областная газета Свердловской области

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Екатеринбургские дизайнеры показали унифицированные адресные таблички на зданиях