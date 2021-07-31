Среднеуральская ГРЭС возобновила подачу горячей воды в Екатеринбурге, Среднеуральске и Верхней Пышме

Сейчас предприятие в полном объёме обеспечивает параметры теплоносителя в соответствии с графиками диспетчеров теплоснабжающих компаний. Фото: пресс-служба Среднеуральской ГРЭС.

В пятницу, 30 июля, в 21:22 Среднеуральская ГРЭС возобновила подачу горячей воды в Верхней Пышме, Среднеуральске и некоторых районах Екатеринбурга. Ранее на предприятии проводился ремонт теплофикационного комплекса.

Напомним, что работы, требующие полной остановки теплофикационного комплекса проходили с 17 по 30 июля. На электростанции производилась частичная замена устаревшей арматуры, замена трубопроводов и насосов. Кроме того, в этот период проводили экспертизу промышленной безопасности оборудования и взяли пробы воды для анализа.

"Сначала был завершён этап ремонтных работ на водоподготовительном оборудовании, затем энергетики провели отмывку водовода исходной воды Волчихинского водохранилища и внутренних трубопроводов на электростанции. После получения анализов качества воды на соответствие требованиям СанПиН, Среднеуральская ГРЭС возобновила подачу теплоносителя", - сообщает пресс-служба электростанции.

На данный момент предприятие в полном объёме обеспечивает параметры теплоносителя в соответствии с графиками диспетчеров теплоснабжающих компаний.