Почему не засияли камышловские жемчужины?

Камышлов чтит купцов, застроивших город красивыми особняками Фото: Галина Соколова

В историческом центре Камышлова с прошлого года реализуется проект «Жемчужины купеческого квартала». Этой осенью благоустройство улицы Карла Маркса планировалось полностью завершить, но пока не сданы даже объекты первого этапа. В мэрии Камышлова объясняют отставание от графика «открытием» сетей, не обозначенных ни в одном плане, и небрежностью строителей субподрядной организации.

Курс омоложения

Камышлов – город с богатым купеческим прошлым. Состоятельные жители, сколотившие капитал на торговле хлебом и мануфактурой, возводили свои особняки в центре города. Особенно пафосно застраивалась улица Базарная: первый этаж богато украшенных каменных строений занимали магазины, второй отводился под жилые комнаты. Эта улица в советское время получила имя Карла Маркса, но профиля не поменяла. Здесь по-прежнему сосредоточено множество торговых точек и заведений общепита. Всего на улице 60 старинных зданий, среди них 6 – региональные памятники архитектуры.

Придать историческому центру современный лоск должен проект «Жемчужины купеческого квартала». Его разработали специалисты Уральского государственного архитектурно-художественного университета под руководством Екатерины Витюк. По словам авторов, при работе были учтены предложения жителей города. Здесь появляются газоны, молодые деревца, удобные лавочки и уличные кафе. Изюминка сквера – светильники, напоминающие жемчужины, расположенные на разной высоте.

«Жемчужины» в 2019-м стали финалистом конкурса Минстроя РФ, но не победили. Зато вошли в региональный проект «Формирование комфортной городской среды». Общая стоимость работ составила 79 миллионов рублей, тендер на подряд выиграл производственное объединение «Уральский оптико-механический завод имени Э.С. Яламова».

Двойной контроль

Облагораживание старинной улицы разделили на два этапа. Первый – стоимостью 30 миллионов рублей – должны были сдать прошлой осенью. Однако, праздника не получилось: строители освоили менее половины этих средств. В проект пришлось несколько раз вносить коррективы, так как при вскрытии дороги были обнаружены не учтённые в документации сети. Но главное – заказчик остался недоволен качеством работ, выполненных субподрядчиком – ООО «СК «Уралэнерго». Когда в камышловской мэрии поняли, что обеспечить тандем «сроки-качество» не получается, чиновники сделали упор на второй показатель.

– На объекте обеспечен жёсткий строительный контроль. Мы отказались осенью подписывать акты приёмки на некоторые виды работ. Их в этом году выполнил уже другой субподрядчик. В частности, были заменены 10 процентов тротуарной плитки, часть асфальтового покрытия и отмостков, – сообщил руководитель МКУ «Центр обеспечения деятельности администрации Камышловского ГО Дмитрий Фадеев.

На участке улицы, входящем в первый этап, строители завершают благоустройство.

– Первый этап будет сдан в ближайшее время, до конца года планируем завершить основные работы на втором, – заверил глава Камышловского ГО Алексей Половников.

Общественники, участвующие в выборной кампании, зорко следят за ходом работ, однако большинство камышловцев заняли позицию «не ругать, а помогать». Активные жители устраивают субботники во дворах, а предприниматели готовятся обновлять старые фасады.

– Когда мы готовили проект «Жемчужины купеческого квартала», то приглашали владельцев старинных зданий. Подписали с ними соглашение о том, что после завершения благоустройства улицы необходимо будет обсудить и согласовать с архитектурно-художественным советом города ремонт фасадов. Тогда исторический центр города полностью преобразится, – пояснил Алексей Половников.

Кстати В Новоуральске министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов проинспектировал затягивающийся ремонт бульвара академика Кикоина. Проект стал победителем конкурса среди малых городов и получил федеральный грант – 90 млн рублей. Строители из компании «СоюзХолодУрал» на месяц выбились из графика. – Это проблема не только для города, но и в целом для области, потому что здесь задействованы федеральные деньги, – сказал Николай Смирнов и добавил, что вместе с главой Новоуральского ГО Вячеславом Тюменцевым он берёт бульвар на особый контроль

Началось озеленение купеческого квартала Фото: Галина Соколова

По вечерам «жемчужины» пока не горят Фото: Галина Соколова

Улица Карла Маркса – самая оживлённая в Камышлове, поэтому завершения благоустройства ждёт весь город Фото: Галина Соколова

Вместе с Центральным сквером улица Карла Маркса составляет единый ансамбль Фото: Галина Соколова

Глава города Алексей Половников делает ставку в развитии Камышлова на участие в государственных программах Фото: Галина Соколова