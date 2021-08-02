В Заречном закрыли кладбище

Старое городское кладбище было открыто в 1974 году и к 2012 году исчерпало свои ресурсы Фото: Павел Ворожцов

В Заречном закрыли старый городской погост – это было сделано в связи с недостатком свободных мест. Соответствующее постановление подписал глава муниципалитета Андрей Захарцев. Хоронить умерших теперь будут на новом кладбище в районе очистных сооружений. Его строительства ждали почти десять лет.

О проблеме перенаселённости старого городского кладбища заговорили в 2013 году. К тому моменту на нём оставалось 7–9 свободных мест, сообщала газета «Зареченская ярмарка». Попытки расширить кладбище не слишком помогали, и местные власти не исключали, что зареченцев придётся хоронить в соседнем селе Мезенском. Поиски подходящего участка заняли несколько лет. Когда с местом определились, выяснилось, что участок относится к землям лесного фонда, и сначала его надо перевести из федерального ведения в муниципальное. Прошлой весной на уровне Правительства РФ было принято решение о передаче земли, после этого началось проектирование и подготовка площадки. Подробнее о ситуации «Облгазета» рассказывала в материале «Тесно не только живым» (№223 от 28.11.2020).

Новое кладбище Лесное открылось с 15 января нынешнего года. С середины июля на старом погосте перестали предоставлять новые земельные участки для погребения умерших.

Как сообщается в документе, сейчас на нём возможны только родственные погребения и захоронение урн с прахом (в специально отведённом месте). Кроме того, осуществить погребение можно в зоне почётных захоронений для граждан, удостоенных званий Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, граждан, являющихся полными кавалерами ордена Славы, граждан, награждённых орденом Трудовой Славы трёх степеней, лиц, награждённых знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» и почётных граждан городского округа Заречный.

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