В этом году на Среднем Урале заменят более тысячи лифтов в домах

Предельный срок эксплуатации лифта в жилом доме - 25 лет, после чего он подлежит замене Фото: Галина Соловьёва

В этом году в 13 муниципалитетах Свердловской области идёт установка новых лифтов в многоквартирных домах. Современные подъёмники взамен старых, выработавших предельный срок эксплуатации машин, появятся в Качканаре, Асбесте, Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске, Екатеринбурге и других городах. Всего до конца года обновятся 1122 лифта, работы по их установке обойдутся в 200 с лишним миллионов рублей.

Уральская инициатива

На протяжении последних пяти лет Свердловская область является лидером среди российских регионов по ускоренной замене лифтового оборудования в жилфонде (ежегодно на Среднем Урале устанавливают по нескольку сотен новых лифтов). С недавнего времени успешный опыт уральцев взяли на вооружение и другие субъекты РФ: в конце прошлого года федеральное правительство закрепило своим постановлением предложение губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева о господдержке региональных программ замены лифтов в жилых домах. Выделять субсидии территориям обязали государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию ЖКХ.

В этом году власти Свердловской области и Фонд заключили первое в России соглашение о сотрудничестве в части обновления лифтового хозяйства. Наш регион уже получил средства из федеральной казны – 116 млн рублей. Из них 74 млн – это частичная компенсация расходов области на замену лифтов в многоквартирных домах со спецсчетами. И 42 млн рублей – возмещение затрат кредитных организаций (банков), которые оплачивали работу подрядчиков по договору факторинга (факторинг – финансовый механизм взаимодействия между заказчиком и подрядчиком для быстрого получения средств по контракту за счёт уступки денежного требования третьему лицу – Прим. авт.).

– Это позволило сохранить быстрые темпы замены лифтов, отработавших свой срок службы, а также оказать поддержку бизнесу, ведущему деятельность в сфере капитального ремонта многоквартирных домов, – констатировал областной министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов.

60 дней пешком

Как рассказал генеральный директор регионального фонда содействия капремонту домов Станислав Суханов, за первое полугодие в области удалось заменить 452 лифта, из них 372 уже запущены в эксплуатацию. Так, например, в Серове специалисты установили сразу шесть новых подъёмников в доме №160 по улице Ленина. В Полевском заменили 35 лифтов, и 27 из них – в микрорайоне Зелёный Бор -1. Больше всех лифтов обновит Екатеринбург – 562 машины в 160 многоквартирных домах.

Все лифты – современные и безопасные, с антивандальным покрытием, электронной системой взвешивания, поручнями, зеркалами, светодиодным освещением и кнопками со шрифтом Брайля (в помощь слепым и слабовидящим людям). Подъёмники выпущены в основном в России, в том числе и на Уральском лифтостроительном заводе.

Суханов напомнил жителям о сроках установки новых лифтов: 60 дней – в многоквартирных домах высотой до 9 этажей, и 80 дней – в многоквартирных домах высотой выше 9 этажей. Столько времени уходит на демонтаж старого подъёмника и монтаж нового, наладку лифтовой диспетчерской системы связи, электроизмерения, оформление сертификата соответствия оборудования ГОСТам. Акты приёмки новых лифтов подписываются комиссией, куда входят не только подрядчики и эксперты фонда, но и представители управляющей компании и сами собственники жилья.

Пока идёт ремонт, жителям придётся подниматься в своим квартиры пешком. Но эта «физкультура» – явление временное, и ради нового лифта стоит потерпеть, говорят коммунальщики. С 2016 года в Свердловской области установлено почти две тысячи новых подъёмников, условия проживания смогли улучшить 250 тысяч уральцев.

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