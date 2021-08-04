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Общество / Благоустройство и ЖКХ
4 августа 2021, 10:57

В Екатеринбурге пройдёт заключительный этап опрессовок

опрессовки

Горячую воду отключать не планируют. Фото: Алексей Кунилов.

Екатеринбургские энергетики проведут четвёртый, заключительный, этап опрессовок. Гидравлические испытания теплосетей уральской столицы состоятся в период с 9 по 13 августа.

Как сообщили "Областной газете" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании (ЕТК), работы будут проводиться в ночное время – с 23:00 до 6:00. При этом отключать горячее водоснабжение не планируется.

В случае отсутствия ГВС потребителям рекомендуют обращаться в свои организации ЖКХ (УК, ТСЖ, РЭМП).

Граждан, обнаруживших на участках теплосетей течь, парения и промоины грунта, просят сообщать об этом по номеру телефона 005 (222-3-005) – Центральная диспетчерская служба горадминистрации.

Ранее в Екатеринбурге прошло три полноценных этапа опрессовок и один дополнительный. Последний длился всего одну ночь.

Областная газета Свердловской области

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