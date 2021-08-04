В Нижнем Тагиле на ремонт Городского дворца детского и юношеского творчества потратят 366,3 миллиона рублей

Деревянную избушку перед зданием уберут. Фото: Яндекс.Карты, панорама.

В Нижнем Тагиле отремонтируют здание Городского дворца детского и юношеского творчества (ГДДЮТ) за 366,3 миллиона рублей. Постановление об этом подписал глава города Владислав Пинаев.

Документ размещён на сайте горадминистрации. Согласно ему, в 2021 году на ремонт выделят 105,3 млн рублей. В 2022 году ещё 237,1 млн рублей. В 2023 году средства направлять не планируют, зато в 2024-м внесут оставшиеся 23,9 млн рублей. Всего сумма контракта составляет 366,3 млн рублей. Планируемый срок выполнения работ - 2024 год.

Известно, что капитальный ремонт в здании не проводился с момента строительства в 1988 году. Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе мэрии, во дворце планируют отремонтировать зрительный зал, обновить мебель, организовать интерактивные зоны с подсветкой. Фасад полностью реконструируют и сделают современным.

Напомним ,"Облгазета" показывала, как будет выглядеть дворец после масштабного ремонта.

Фото: скрин документа