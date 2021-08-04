Дороги жизни и дороги в никуда

Трасса Карпинск – Кытлым обошлась в 2 млрд рублей, возведено несколько мостов. Фото: Предоставлено Пресс-службой СК «Уралстроймонтаж»

Для сельских жителей слова «дорога» и «жизнь» – практически синонимы. Хорошая дорога – это и комфорт для самих селян, и стимул для дальнейшего развития территории – появления новых объектов инфраструктуры, предприятий. Однако так происходит не всегда.

Прогресс есть, но не во всём

В 2017 году по поручению Президента РФ Владимира Путинабыла капитально отремонтирована дорога от Нижнего Тагила до Серебрянки – из резервного фонда Свердловской области на это выделили 250 миллионов рублей. Дорога «привела» в село социальную инфраструктуру – там построили модульный ФАП, новое пожарное депо, сделали детскую площадку. Местный предприниматель открыл новый промтоварный магазин. В село провели Интернет, а сейчас прокладывают оптоволоконную линию, от которой будут запитаны ФАП и депо. Налажено регулярное автобусное сообщение – автобус ходит четыре раза в неделю. Бонусы получили и соседние деревни. Например, в Нижнюю Ослянку вернули электричество, которого не было с 2007 года.

– Изменения есть, но чтобы село вновь начало развиваться, одной дороги недостаточно, нужен комплексный подход, – говорит глава Серебрянской территориальной администрации Сергей Сивков. – Но радует, что изменения вдохновили сельчан – сейчас они всё чаще обращаются с новыми просьбами и предложениями.

В 2019 году завершилась масштабная реконструкция дороги Карпинск – Кытлым: на строительство предусмотрели почти два миллиарда рублей. Старую грунтовую дорогу то и дело размывало дождями и талыми водами, машины вязли в глине и тряслись на колдобинах и ухабах. Сейчас в райцентр ведёт ровная асфальтированная дорога. Вместе с комфортом жители получили модульный ФАП и федеральный сетевой магазин…

– Чтобы попасть в город, теперь уходит не 2,5-3 часа, а 30-40 минут, – рассказывает начальник отдела управления сельским населённым пунктом Кытлым Вероника Махина. – У нас появился ФАП, в посёлок зашла федеральная торговая сеть, открылись ателье и конный клуб. Туристов стало в разы больше, возникла потребность в местах размещения. Буквально на днях частная компания выкупила пустующее здание гостиницы с перспективой строительства хостела. А ещё планируем создать музей. Дорога дала посёлку вторую жизнь, и мы не хотим упустить эту возможность.

Кстати Бывает, что даже крошечный ремонт запускает череду позитивных перемен. Так произошло в селе Зубково под Тугулымом. В 2018 году там закатали в асфальт 400 метров грунтовой дороги – на это ушло около четырёх миллионов рублей. На открытии анонсировали куда более глобальный проект – строительство региональной автодороги, которая свяжет Зубково со слободотуринской деревней Ермаковой. Работы в разгаре – сдача объекта стоимостью 460 миллионов рублей запланирована на ноябрь. И у властей есть чёткое понимание, что делать дальше. – Она не просто свяжет два соседних населённых пункта, а соединит наш район с соседним Слободо-Туринским, свяжет федеральную автодорогу Екатеринбург – Тюмень с трассой Екатеринбург – Ирбит – Тавда, – прокомментировал строительство глава городского округа Николай Черепанов на своей страничке в Инстаграме. – Новая трасса придаст дополнительный импульс развитию нашего городского округа. Например, сельхозпроизводители из Зубково, Трошково, других населённых пунктов получат возможность сдавать свою продукцию на молокозавод в Байкалово, а не возить в Талицу, что сократит транспортные издержки практически втрое. Как развивать инфраструктуру, тоже понятно. Идёт косметический ремонт в Зубковской школе – осенью на занятия придут 30 учеников. В детском саду в Зубково – 14 воспитанников. Старое здание детского сада ветшает, поэтому местные власти задумались о строительстве нового. Эта уверенность передаётся и жителям. И пример тому – комментарий директора Зубковского ДК Марины Барбашиной, который она дала журналисту районной газеты «Знамя труда»:«Если зубковцы о чём-то мечтают, то их мечты исполняются!»

550 миллионов – в никуда

Семь лет назад новая 10-километровая асфальтированная дорога связала алапаевский посёлок Гаранинку с селом Голубковским – в стройку вложили 320 миллионов рублей. Раньше главным средством связи посёлка с большой землёй служили зимник и узкоколейка (которую в итоге разобрали), так что объект был очень долгожданным. Но несколько запоздалым: если в начале двухтысячных в Гаранинке насчитывалось 236 жителей, то к моменту открытия дороги – уже около 70. Многие уехали за те четыре года, что посёлок провёл без электричества. Причина оказалась до банальности простой: кто-то украл провода с линий электропередачи.

«У жителей отдалённого лесного посёлка появилась надежда, что они смогут добираться до районного центра без препятствий, вера в то, что не остались заброшенными и забытыми»,- написала газета «Алапаевская искра» после открытия дороги.

Однако чудесного возрождения посёлка не произошло. На следующий год после сдачи объекта в Гаранинке закрыли школу. Единственную ученицу теперь возят в Голубковское на школьном автобусе. Не стало и магазина – здание перестало отвечать санитарным требованиям. Теперь дважды месяц в Гаранинку приезжает автолавка, трижды в неделю привозят хлеб из пекарни в Кировском. Есть ФАП, куда раз в неделю туда выезжает врач из Голубковского ОВП. Нынче к медпункту подведут высокоскоростной Интернет.

Посёлок уменьшился ещё – сейчас в нём постоянно проживают 43 человека. Рабочих мест – всего четыре: в администрации, клубе, в ФАПе, на почте.

Дорога в село Голубковское:заросший мать-и-мачехой тротуар, брошенный дом... Фото: Дилбар Насафатулина

Между тем сама региональная дорога за семь лет успела покрыться выбоинами и трещинами – сделали своё дело лесовозы и машины для вывоза мусора. Обочины не обкашиваются, тротуары зарастают мать-и-мачехой. Чтобы решить проблему, глава Голубковской сельской администрации Людмила Шестовских направила в мэрию муниципалитета письмо с просьбой включить объект в реестр ремонта региональных дорог. Решения пока ждут.

Не один год ждали дорогу в другом алапаевском посёлке – Ельничной. Дождались в 2015 году – дорога стала подарком к 100-летнему юбилею лесного посёлка. «Дорога пришла, и почти весь посёлок вышел на новую автобусную остановку, чтобы торжественно её встретить», – написала «Алапаевская газета». И добавила, что дорога для Ельничной – «шанс на лучшую жизнь, на лучшее будущее. Цена этого шанса – 330 миллионов рублей».

Но снова открытие асфальтированной дороги оказалось единственным большим событием в жизни посёлка. В декабре 2015 года прошла последняя новогодняя ёлка в местной школе – с января следующего года ребят перевели в Бубчиково. А два года спустя был ликвидирован и детский сад в Ельничной. За восемь лет количество зарегистрированных жителей сократилось с 250 до 140 человек.

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Обязанность строить и капитально ремонтировать дороги сегодня лежит на местных и областных властях. Но совершенно очевидно, что при отборе территорий, где планируется проложить новую дорогу, чиновникам нужно реально оценивать перспективы развития этих населённых пунктов и просчитывать все риски, связанные с вложением денег в проект. В противном случае на Среднем Урале будут по-прежнему появляться дороги в никуда.

Цифра В 2021 году на строительство и ремонт муниципальных дорог (в том числе в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги») в бюджете Свердловской области предусмотрены 8,7 миллиарда рублей.