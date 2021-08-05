Свердловские муниципалитеты дополнительно получат 702 миллиона рублей на подготовку к зиме

Средства пойдут на погашение долгов за газ и уголь и модернизацию коммунальной инфраструктуры. Фото: Павел Ворожцов

На Среднем Урале на подготовку муниципалитетов к зиме и модернизацию объектов жилищно-коммунального комплекса из регионального бюджета дополнительно направят 702 миллиона рублей. Средства пойдут на решение приоритетных задач в сфере ЖКХ.

Постановление о выделении денег было принято на заседании правительства Свердловской области, которое состоялось сегодня, 7 августа. 360 миллионов рублей из указанных средств направят на погашение задолженности перед организациями жилищно-коммунального комплекса за потреблённые газ и уголь.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, субсидии получат 32 территории. В их числе: Ачит, Артёмовский городской округ, Невьянск, Талица, Верхний Тагил, Североуральск, Атиг, Сухой Лог, Шалинский, Слободо-Туринский, Нижнесергинский районы и другие муниципалитеты области.

«Региональная поддержка будет способствовать финансовой устойчивости местных бюджетов и главное – позволит в зимний период осуществлять бесперебойную поставку тепла и водоснабжения потребителям», – подчеркнул глава министерства ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Известно, что 308,65 миллиона рублей власти направят в Красноуфимск, Сысерть, Арамиль, Верхотурье и Верхние Серги. Эти средства предназначены для реализации обязательств муниципалитетов по концессионным соглашениям (государственно-частное партнёрство — прим. ред.), в том числе в сфере тепло- и водоснабжения.

Оставшиеся 33,35 миллиона рублей получат Алапаевск и Горноуральский городской округ. Деньги направят на строительство газовых котельных в посёлке Зыряновский и селе Покровское.

Как писала «Областная газета», в конце июля свердловские власти приняли решение дополнительно выделить 19,5 миллионов рублей на решение проблем Слободо-Туринского района и Краснотурьинска в сфере ЖКХ.

Ранее 32 миллиона рублей было выделено Каменскому городскому округу. Этот район уже не первый год возглавляет список муниципалитетов с самым высоким уровнем износа коммунальной инфраструктуры (более 90%) и самым большим количеством жалоб на качество услуг тепло- и водоснабжения. Этому посвящена статья в номере "Облгазеты" за 30 июля.