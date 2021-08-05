На набережной в Екатеринбурге для жителей и гостей города открылся Сад трав

Здесь высажено более 6 тысяч растений различных видов. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

В Екатеринбурге для посетителей открылся Сада трав. Он расположился вдоль набережной Городского пруда, между Свердловским академическим театром драмы и Ельцин-Центром.

Перед ландшафтными дизайнерами стояла цель воссоздать внешний вид настоящего природного луга. Как отметили в пресс-службе мэрии, помимо рекреационной, у Сада трав будет образовательная функция. Все желающие смогут узнать больше о конкретных растениях, благодаря установленным информационным таблицам.

Всего было высажено более 6 тысяч различных растений, которые хорошо приживаются в уральском климате. Среди них: душевник, котовник Фассена, манжетка, калимерис, зопник, иссоп лекарственный, молиния голубая, сеслерия осенняя, вейник остроцветковый и луговик дернистый и другие.

По словам главы города Алексея Орлова, преобразившееся пространство является ярким примером того, как должна выглядеть современная зона для прогулок и отдыха на открытом воздухе. «Сад трав – это именно тот стандарт благоустройства и создания комфортных условий для жителей Екатеринбурга и его гостей, к которому необходимо стремиться повсеместно», – сказал градоначальник.

Как писала «Областная газета», на днях было объявлено, что в Ленинском районе Екатеринбурга появится новый современный парк. Он расположится в границах улиц 8 Марта – Большакова – Шейнкмана и парка «Зелёная роща».

Напомним, парк «Зелёная роща» был обновлён в прошлом году. Однако ещё до официального открытия общественной территории её начали разрушать: в парке сломали яблоню, украли газон и погубили несколько белок. Исправлением недочётов занялся подрядчик.