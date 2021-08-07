В Берёзовском экстрим-парк «Горизонт» стал бесплатным для посещения

Коммунальщики демонтировали забор, установили туалет и мусорные контейнеры. Фото: Галина Соловьёва

В Берёзовском экстрим-парк «Горизонт» открылся для свободного посещения. Это произошло после его перехода в управление культуры и спорта администрации города.

Местные власти расторгли договор с концессионером, а забор вокруг скейт-площадки был демонтирован. Посещение для всех желающих теперь бесплатное. Парк открыт с 10 утра до 10 вечера. В пресс-службе администрации Берёзовского сообщили, что желающие заниматься в парке в более ранние часы могут направить свои пожелания в управление культуры города, где их примут во внимание.

Также отмечается, что накануне сотрудники МКУ «Благоустройство и ЖКХ» произвели уборку в «Горизонте». Они скосили траву, установили дополнительные контейнеры для мусора, а также туалет.

В администрации обратили внимание, что на территории парка расположено недостроенное здание, доступ в которое строго запрещён. В ближайшее время вокруг него установят ограждение. Кроме того, власти напомнили, что тренироваться в скейт-зоне можно только в шлеме.

Отметим, что занятия экстремальными видами спорта набирают всё большую популярность среди подрастающего поколения. Местные власти идут навстречу в этом вопросе. Так, например, новые скейт-парки открылись или в скором времени появятся в Верхнем Тагиле, Кировграде, качканарском посёлке Валериановск и в Нижнем Тагиле.