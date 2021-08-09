В Екатеринбурге выбрали финалистов конкурса проектов развития пространств у набережной

В Instagram мэр города показал портфолио финалистов. Фото: скрин из Instagram Алексея Орлова

Мэр Екатеринбурга рассказал, кто стал финалистом конкурса на разработку концепции развития общественных пространств, прилегающих к набережной Городского пруда. В числе пяти лучших бюро оказались местные архитекторы. Им будут помогать команды Стенограффии и Ural Music Night.

Сбор заявок длился почти месяц. За это время на конкурс отправили 42 идеи - это первичные эскизы, над которыми работа продолжится в финале. Они поступили не только от российских бюро, но и от зарубежных. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов в Instagram.

Комиссия отобрала пять финалистов:

Консорциум S&P + Novascape, в который входят S&P "Ландшафтная архитектура" (Россия, Екатеринбург/Польша, Варшава) и Novascape (Нидерланды, Арнем);

Открытый консорциум (Россия, Екатеринбург), в который входят Архитектурное бюро "Плотинка", проектное бюро R1, Архитектурное бюро FISH studio, а также в качестве экспертов привлечены в частности команды фестивалей "Стенограффия" и Ural Music Night;

Шведское архитектурное бюро Semrén & Månsson;

Проектное бюро APEX (Россия, Москва);

ГАУ "Институт Генплана Москвы".

Доработать свои концепции им необходимо до 1 октября. После этого проведут голосование среди жителей Екатеринбурга. Победителя объявят 1 ноября.

Напомним, благоустройство набережной Исети обсуждалось на первом заседании общественного совета по сохранению и развитию культурного наследия города, неформально называющимся "советом неравнодушных горожан". Глава города хочет облагородить всю городскую территорию вдоль реки - от Большого Конного полуострова до Нижне-Исетского водохранилища.

На прошлой неделе на набережной у Ельцин-центра появился "Сад трав". Там высадили более 6 тысяч различных растений, которые хорошо приживаются в уральском климате.